سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري 21/3/2022

سعر الدولار اليوم العديد من الصحف والمواقع المختلفة تعرض سعر الدولار في مقابل العملات الأخرى، حيث أنه يتأثر بالأحداث العالمية التي تمر بها البلاد ويعتبر من الموضوعات المهمة، وأن التغيير في الارتفاع والانخفاض في سعر الدولار يؤثر بشكل على الاقتصاد العام فإن الكثير من المستثمرين والمواطنين العاديين يرغبون في معرفة اسعار الدولار يوميا، حيث بسبب الظروف التي تشهدها البلاد فإن سعر الدولار ارتفع خلال الفترة الحالية بسبب الحرب بين روسيا واوكرانيا وايضا ظروف الوباء التي تشهدها جميع البلاد وسوف نعرض الأسعار الدولار مقابل الجنية المصرى بالتفاصيل خلال هذا المقال.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

ارتفاع سعر بيع وشراء الدولار اليوم في الكثير من البنوك الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى الشركات المصرفية التي تعرض سعر الدولار يوميا حيث ان متوسط سعر الدولار في مصر بلغت 18.65وسعر الشراء بينما متوسط سعر البيع يكون18.73 جنيه وهذه الأسعار تبعا للتقارير الرسمية للبنك المركزي

سعر الدولار في الشركات المصرفية

كشفت التعاملات الصباحية عن ارتفاع في سعر الدولار بسبب ما تشهده الظروف الاقتصاديه الحاليه حيث بلغ سعر الدولار للبيع 18.53و 18.66للبيع، بينما جاء سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي الذي يعتبر من أكبر البنوك الحكومية عند مستوى 18.75للشراء و 18.74 عند البيع

سعر الدولار اليوم فى بنك مصر والبنك الأهلي المتحد

شهد ايضاً ارتفاعا في أسعار الدولار التعاملات الصباحية في بنك مصر، حيث بلغ سعر الدولار 18.56سعر الشراء بينما وصل الى 18.95لسعر البيع و، على الجانب الأخرى ياتي سعر الدولار في البنك الاهلي المتحد ليكون 18.53جنيه و 18.53للبيع، حيث أن جميع البنوك تقدم تقارير يومية عن أسعار الدولار لأهميته لعدد كبير من الأشخاص ولا تأثيره على حياة المواطنين والاقتصاد العام للبلاد فمن خلال الاوضاع الاقتصادية لرفع الكفاءة دائما الحكومة على تحسين الاقتصاد والعمل على الإنتاج المحلي والتقليل من الصادرات خلال الفترة الحالية، بسبب الظروف التي يشهدها العالم في الوقت الحالي، لذلك فهي تسعى دائما إلى زيادة كفاءة العمل الذي يؤثر على الاقتصاد بشكل ايجابى من أجل تحسين مستوى المعيشة و محاربه الغلاء خلال هذه الفترة.