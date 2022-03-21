نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار العملات اليوم فيما يخص العربية والعملات الأجنبية قد ارتفعت ارتفاعاً ملحوظاً في مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، وخلال تعاملات الشراء والبيع بالبنوك المصرية، قد ارتفع سعر الدولار الأمريكي ليصل إلى 18.17 جنيه عند الشراء، ومبلغ 18.26 جنيه عند البيع، فيما ارتفع سعر الصرف الخاص بعملة الريال السعودي مقابل الجنيه عند 4.84 جنيه في حالة الشراء، ووصل إلى 4.86 في حالة البيع، فيما ارتفع أيضاً سعر الصرف الخاص بعملة الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري مسجلاً 59.57 جنيه عند الشراء، ومبلغ 60.19 جنيه عند البيع، وسوف نوضح لكم بالتفاصيل أسعار العملات اليوم في مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه

سعر الدولار الأمريكي قد ارتفاع منذ فترة زمنية طويلة مسجلاً 17.40 للشراء، 17.50 جنيه عند البيع، ويعد هذا التحديث وفق أخر تحديث للبنك المركزي المصري ومعظم البنوك المصرية.

سعر عملة اليورو اليوم

زاد سعر صرف عملة اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، مسجلاً 20.05 عند الشراء، 20.16 جنيه عند البيع، في حين كانت تعاملات الأمس قد شهدت 17.21 للشراء، 17.49 جنيه عند البيع.

البنك الأهلي المصري

أعلن البنك الأهلي المصري عن إصدار شهادات ادخار تتميز بمعدل عائد ثابت خلال فترة احتفاظ العميل بالشهادة، وقد أعلن البنك وصول معدل نسبة العائد للشهادة السنوية إلى 18%، حيث يتم إصدار الشهادة لمدة زمنية تصل إلى عام ويتم صرف العائد بشكل شهري، ويتم احتساب المدة بداية من يوم العمل الذي يلي الشراء، وتبدأ قيمة إصدار الشهادة بداية من يوم 1000 جنيه مع السماح بمضاعفاتها بأي قيمة مالية أخري، ويتم إصدارها للأفراد الطبيعيين أو الأطفال القصر.

رفع الفائدة من البنك المركزي

يأتي الارتفاع الخاص بسعر الدولار في عدد من البنوك المصرية تزامناً مع قرار البنك المركزي بالعمل على رفع أسعار الفائدة، وقد أكد البنك المركزي بانه عمل على رفع أسعار الفائدة بمقدار محدد يصل إلى 100 نقطة من جانب اللجنة السياسة النقدية، وقد حدد البنك المركزي سعر خاص لعائد الإقراض وتحديده عند 10.25% وقد أكد البنك المركزي السعودي بأن بعض الضغوط التضخمية التي تتم بشكل عالمي تؤثر بشكل عام على استقرار اسعار الفائدة.