مصر تعرب عن تعازيها للصين جراء حادث تحطم طائرة جنوب البلاد

أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الإثنين، عن خالص التعازي والمواساة لجمهورية الصين الشعبية الصديقة، حكومة وشعبًا، جرّاء حادث تحطم طائرة ركاب في جنوب البلاد.

وتقدمت مصر، حكومةً وشعبًا - في بيان لوزارة الخارجية - بصادق مواساتها لأسر الضحايا، مؤكدة على تضامنها الكامل مع الصين في هذا المُصاب الأليم.