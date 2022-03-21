سامح شكرى يسلم رسالة موجهة من الرئيس السيسى إلى رئيس الوزراء الباكستانى

استقبل رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان وزير الخارجية سامح شكرى، فى رابع محطات الجولة الآسيوية، اليوم الإثنين، حيث نقل الوزير شكرى تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى رئيس الوزراء الباكستانى، كما سلمه رسالة من الرئيس تطرقت إلى مجمل العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلديّن الصديقين وسبل الدفع بها قُدمًا نحو آفاق أرحب، وذلك بالإضافة إلى تناول الجهود الجارية للإعداد للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ COP27، والتى تستضيفها مصر فى شهر نوفمبر المقبل. وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء تناول أوجه العلاقات الثنائية بين مصر وباكستان، حيث أشار الوزير شكرى إلى تنامى العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدًا على تطلع مصر لتعزيز هذه العلاقات على كافة الأصعدة والمستويات، وإعطائها مزيد من الزخم ودفعها قُدمًا بما يحقق مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، ويعزز من قدرتهما على مواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها جهود مكافحة الإرهاب. كما تم التأكيد أثناء اللقاء على ضرورة مواصلة التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين فى المحافل الدولية حول القضايا ذات الاهتمام المتبادل، وذلك على ضوء رئاسة باكستان الحالية لمجموعة الـ77 والصين. هذا، وتم التباحث أيضًا حول عدد من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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