جدة - نرمين السيد - أعربت مصر ، اليوم الإثنين، عن خالص تعازيها ومواساتها لجمهورية الصين الشعبية، حكومة وشعبًا، جرّاء حادث تحطم طائرة ركاب فى جنوب البلاد.



جدة - نرمين السيد - أعربت مصر ، اليوم الإثنين، عن خالص تعازيها ومواساتها لجمهورية الصين الشعبية، حكومة وشعبًا، جرّاء حادث تحطم طائرة ركاب فى جنوب البلاد. وتقدمت مصر، بحسب بيان رسمى صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الإثنين، بصادق مواساتها لأسر الضحايا، مؤكدةً تضامنها الكامل مع الصين فى هذا المُصاب الأليم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. مصر تعزى الصين فى تحطم طائرة ركاب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.