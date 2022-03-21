عاجل- التأمينات: زيادة المعاشات بنسبة 13% وبدء الصرف 1 أبريل المقبل

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، جمال عوض، أنه تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، تقرّر صرف زيادة المعاشات بنسبة 13% اعتبارًا من الأول من أبريل 2022 وذلك بحد أدنى 120 جنيهًا وحد أقصى 1222 جنيهًا.





وأوضح رئيس الهيئة، فى بيان مساء اليوم الاثنين، أنه يستفيد من تلك الزيادة 10.7 مليون مواطن بتكلفة تبلغ 3.8 مليار جنيه شهريًا، وأن تكلفة تبكير صرف الزيادة تبلغ 11.4 مليار جنيه، وذلك عن أشهر أبريل ومايو ويونيو. وأشار إلى أن التكلفة السنوية لهذه الزيادة تبلغ قيمتها 38.4 مليار جنيه، وبذلك تصل قيمة المعاشات خلال العام المالى 2022 /2023 لمبلغ 321.5 مليار جنيه. وأضاف عوض أن حالات استحقاق المعاش خلال الفترة من 1/4/2022 وحتى 30/6/2022 تستفيد من تلك الزيادة اعتبارًا من تاريخ استحقاق المعاش.

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