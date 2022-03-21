فخرى الفقى: أزمة أوكرانيا أدت إلى تصارع موجات من التضخم

جدة - نرمين السيد - قال النائب فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الاقتصاد ما إن تعافى من أزمة كورونا إلا وجدنا أنفسنا فى أزمة أوكرانيا والتى أدت إلى تصارع موجات من التضخم وأزمات أخرى خاصة بالطاقة والحبوب.





وأضاف الفقى، خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "سلاسل الإمداد وتأثير الحرب والتضخم.. كيف نواجه الأزمة؟"، اليوم الإثنين، أن مصر تستهلك 23 مليون طن قمح تستورد منه الدولة 13 طنا وتنتج 10 ملايين طن. وأوضح أن الأزمة الأوكرانية انعكست على الدول وتختلف من دولة إلى أخرى، مؤكدا أن معدل التضخم فى مصر فى فبراير الماضى 10% حيث تعدى المستهدف وجاءت أزمة أوكرانيا لتزيد التضخم. وأشار إلى أن ضرب ميليشيات الحوثى لمصافى النفط السعودية أحدث مزيدا من الإرباك فى مصادر الطاقة، منوها بأن أوكرانيا وروسيا ينتجان من 25 إلى 35% للحبوب ومنها القمح، ومع تصاعد التضخم تجاوز طن القمح 400 دولار.

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