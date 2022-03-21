بث مباشر.. صالون تنسيقية شباب الأحزاب حول تأثير رفع أسعار الفائدة

جدة - نرمين السيد - وتستضيف التنسيقية النائب فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والدكتور مدحت نافع، مستشار وزير التموين والرئيس السابق للشركة القابضة للصناعات المعدنية، النائبة مارسيل سمير عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد سالم، عضو التنسيقية.

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