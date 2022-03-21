الاتحاد الأوروبى يؤكد مساندته لجهود مصر فى مواجهة التداعيات الاقتصادية

جاء ذلك خلال غذاء عمل أقامه سفير الاتحاد الأوروبى اليوم الإثنين بمقر الإقامة لعدد محدود من الصحفيين بحضور السفير الألمانى فرانك هارتمان والسفير البولندى ميهاو وابيندا والسفير الفرنسى مارك باريتى.
وأشاد السفير برجر بتصويت مصر فى اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا.
واطلع السفير الأوروبى الصحفيين على تطورات الوضع فى أوكرانيا جراء الحرب الجارية والتى وصفها بأنها "حرب عدوانية من دولة ضد دولة أخرى، لم يسبق وأن شهد لها العالم مثيلا منذ الحرب العالمية الثانية".
وشدد على أن "أوكرانيا دولة مستقلة منذ عام 1991، وكأى دولة فى العالم يحق لها أن تقرر مصيرها الذى لا يمكن أن يتقرر بالوسائل العسكرية"، مشيرا إلى أن لأوكرانيا حق الدفاع عن نفسها بموجب ميثاق الأمم المتحدة.
وأكد السفير كريستيان برجر أن "لا أحد فى الاتحاد الأوروبى يريد حربا مع روسيا، لكن الاتحاد الأوروبى قام وسيقوم بمساندة أوكرانيا للدفاع عن نفسها ومساعدتها على مواجهة الأزمة الإنسانية الطاحنة الناجمة عن الحرب".
وأوضح برجر أن الاتحاد الأوروبى سوف يركز فى هذا الصدد على عدد من المجالات فى مقدمتها الدعم الإنسانى والإمدادات وتوفير ملاذات آمنة للاجئين النازحين من أوكرانيا والذين يقدر عددهم بالملايين من بينهم أكثر من مليونى شخص عبروا لبولندا.
وأوضح السفير الألمانى أن ما يجرى هو حرب بين روسيا وأوكرانيا وليس صراعا بين روسيا والناتو، مشددا على أن الاتحاد الأوروبى يفعل كل شىء للإحجام عن الدخول فى صراع.
وأكد سفير بولندا بشكل قاطع أن بلاده لم ولن تمارس أى تمييز عرقى أو دينى ضد اللاجئين والنازحين، موضحا أن سفارات الدول الأحنبية التى لها رعايا فى أوكرانيا ومن بينها السفارة المصرية قامت بواجبها لإعادة هؤلاء المواطنين إلى دولهم.
وأشار إلى أن السفارة المصرية ببولندا قامت بإجلاء ما يزيد عن ألف شخص، موضحا أن بلاده استضافت بالإضافة إلى 2 مليون نازح أوكرانى الآلاف من رعاية الدول الإفريقية والهند والعديد من الجنسيات والذين يتم منحهم حق البقاء لمدة 15 يوما على أراضيها حتى فى حالة عدم حملهم لأوراقهم الرسمية وذلك تمهيدا لقيام سلطات بلادهم لاعادتهم.
وأوضح السفراء أن مصر كدول العالم جميعا ستتأثر بتلك الحرب، معتبرين أن الحل يكمن فى التوصل إلى تسوية عبر الجلوس على مائدة المفاوضات.
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