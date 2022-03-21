دمياط: إزالة 14 حالة تعد برأس البر ضمن موجة إزالة التعديات على أملاك الدولة

جدة - نرمين السيد - أكدت محافظ دمياط، الدكتورة منال عوض، أن الأجهزة المعنية أزالت 14 حالة تعدٍ على أراضٍ تابعة لولاية حماية النيل بمدينة رأس البر بمساحة 1190 مترًا مربعًا، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثالثة للموجة 19 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة.





وأوضحت الدكتورة منال عوض فى بيان، اليوم الاثنين، أن المحافظة تتصدى وبكل حسم لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، للحفاظ على أملاك الدولة وحق الشعب وفرض سيادة القانون، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مؤكدة أنه لن يتم السماح بأى تعديات جديدة. وأشارت المحافظ إلى أن إجمالى عدد الحالات التى أزيلت منذ انطلاق تلك المرحلة قد بلغ 208 حالات بمساحة 14141 م2، مشددة على المتابعة المستمرة وتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتصدى لأى شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، مشيرة إلى أن عملية المتابعة تتم على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة.

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