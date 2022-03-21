حيث بدأت الزيارة بإستعراض مهام جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب لكيفية رعاية أعضائها وتقديم الدعم اللازم لهم بالإضافة إلى إبراز جهود القيادة العامة للقوات المسلحة فى الدعم الدائم والمستمر للجمعية مما يسهم فى تحقيق الدعم الكامل لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية، تلا ذلك جولة داخل القاعة التاريخية بالجمعية ثم مركز الغسيل الكلوى والعلاج الطبيعى ومصنع الأجهزة التعويضية.
وأكد اللواء أشرف أحمد شريف مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب إلى دور الجمعية فى تقديم كل سبل الدعم للمحاربين القدماء وضحايا الحرب إضافة إلى رعايتها لأسر الشهداء وتقديم كافة الخدمات لهم، مؤكدا أن القوات المسلحة لاتدخر جهدا فى تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والرياضية والإجتماعية لأبنائها من أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية.
من جانبها أشادت أ.د/ أمل لطفى عميد كلية الحقوق جامعة حلوان بالدور الهام والمحورى للجمعية وماتقدمه من خدمات، وأعرب الطلاب عن سعادتهم بتلك الزيارة وشعورهم بالفخر والإعتزاز لما تقدمه القوات المسلحة لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوات المسلحة تنظم زيارة ميدانية لطلبة حقوق حلوان لجمعية المحاربين القدماء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.