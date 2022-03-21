القوات المسلحة تنظم زيارة ميدانية لطلبة حقوق حلوان لجمعية المحاربين القدماء

جدة - نرمين السيد - نظمت القوات المسلحة زيارة ميدانية لعدد من طلبة كلية الحقوق جامعة حلوان إلى جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب لتعريفهم بمهام الجمعية والخدمات التى تقدمها لأبنائها من المحاربين القدماء ومصابى العمليات الحربية وأسر الشهداء.





حيث بدأت الزيارة بإستعراض مهام جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب لكيفية رعاية أعضائها وتقديم الدعم اللازم لهم بالإضافة إلى إبراز جهود القيادة العامة للقوات المسلحة فى الدعم الدائم والمستمر للجمعية مما يسهم فى تحقيق الدعم الكامل لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية، تلا ذلك جولة داخل القاعة التاريخية بالجمعية ثم مركز الغسيل الكلوى والعلاج الطبيعى ومصنع الأجهزة التعويضية.

وأكد اللواء أشرف أحمد شريف مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب إلى دور الجمعية فى تقديم كل سبل الدعم للمحاربين القدماء وضحايا الحرب إضافة إلى رعايتها لأسر الشهداء وتقديم كافة الخدمات لهم، مؤكدا أن القوات المسلحة لاتدخر جهدا فى تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والرياضية والإجتماعية لأبنائها من أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية.

من جانبها أشادت أ.د/ أمل لطفى عميد كلية الحقوق جامعة حلوان بالدور الهام والمحورى للجمعية وماتقدمه من خدمات، وأعرب الطلاب عن سعادتهم بتلك الزيارة وشعورهم بالفخر والإعتزاز لما تقدمه القوات المسلحة لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية.