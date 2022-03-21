تعرف على مباريات الزمالك خلال شهر رمضان

ينتطر الزمالك مواجهات قوية خلال الشهر القادم، ومع بداية شهر رمضان سيخوض الأبيض عدة مواجهات ستكون حاسمة في الدوري المصري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويسعى فيريرا للفوز مع الزمالك خلال المباريات القادمة في الدوري المصري للمنافسة على لقب الدوري، في ظل المناسة الشرسة مع الأهلي وبيراميدز.

وودع الزمالك بطولة دوري أبطال أفريقيا بشكل رسمي عقب خسارة الفريق أمام الوداد بالجولة الرابعة من دور المجموعات، ويتبقى له لقاء أخير تحصيل حاصل أمام ساجرادا.

مباريات الزمالك خلال شهر رمضان

6 أبريل: بيراميدز × الزمالك "الدورى"

9 أبريل: مصر المقاصة × الزمالك "الدورى"

12 أبريل: الزمالك × فاركو "الدورى"

19 أبريل: الاتحاد × الزمالك "الدورى"

28 أبريل: الزمالك × المصرى "الدورى"

تأهيل أيمن حفني وتدريبات منفردة لثلاثي الفريق

أدى أيمن حفني تدريبات تأهيلية منفردة بالجري حول الملعب على هامش مران الزمالك بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي في ميت عقبة.

وتولى الدكتور عمر المطراوي مهمة تأهيل أيمن حفني حتى يعود اللاعب للمشاركة مع الزمالك مرة أخرى، وتحدث فيريرا معه في جلسة سريعة للإطمئنان على حالته قبل العودة للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية.

تقسيمة قوية في مران الزمالك

وقام فيريرا بعمل تقسيمة قوية بين اللاعبين، تألق خلالها محمد عبد الشافي وأحرز هدف رائع برجلة اليمنى، كما زهر عبد الله جمعة وعبد الرزاق سيسيه بشكل جيد خلال التقسيمة، ليشيد المدرب البرتغالي بهم.

وقام فيريرا بإيقاف التقسيمة اكثر من مرة لشرح بعض الجمل الفنية التي يرد تطبيقها، وتصحيح بعض الأخطاء التي وقع لاعبي الزمالك فيها.

كما حفظ المدرب البرتغالي بعض التكتيكات والجمل الفنية الذي يريد من اللاعبين تنفيذها خلال الفترة المقبلة، وتولى أسامة نبيه وروي أجواش مهمة تصحيح الأخطاء بتكليف من فيريرا الذي أهتم بتلك المهام.

تدريبات منفردة لثلاثي الفريق

وخاض الثلاثي يوسف أوباما ومحمد أشرف روقا ومحمد عبد الغني تدريبان منفدره تحت قيادة أندريه فيليب مدرب الأحمال خلال المران.

وأدى الثلاثي تلك التدريبات المنفرده بناء على تعليمات جيسفالدو فيريرا، أثناء تدريبات الفريق الفنية التي خاضها اللاعبين.

وتعادل الزمالك مع بترو أتليتكو في أخر مبارياته بدوري أبطال أفريقيا تعادل سلبي، بعدما ودع الفريق البطولة بالخسارة من الوداد بهدف نظيف على ستاد القاهرة بالجولة الرابعة من دور المجموعات.