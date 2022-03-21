/687277/إلهام-شاهين-عن-والدتها-ندمانة-إني-كنت-بشخط-فيها-وهفضل-أعيط-عليها-العمر-كله

احتفلت الفنانة إلهام شاهين بعيد الأم عن طريق استعادة بعض الذكريات المؤثرة مع والدتها الراحلة، متذكرة معاملتها لها بسوء وردها عليها بطريقة غير لائقة، معربة عن ندمها من أفعالها في ذلك الوقت.

دوت الخليج يرصد تصريحات إلهام شاهين عن والدتها في عيد الأم

شاركت إلهام شاهين الجمهور بفيديو عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وهي تتحدث عن والدتها في أحد البرامج، قالت فيه: «الأم دي شيء غالي أوي.. أقول لكل بني أدم يشوف أنا كنت بتدلع على ماما، وأوقات أرد بقلة أدب أو أشخط أو أكون شايفة نفسي».

وتابعت معربة عن ندمها: «بندم على كل لحظة مديتهاش فيها حب وحنان، بندم وبقول أنا كنت بشتغل كتير أوي متديتهاش وقت كفاية، حتى لما كنت بقعد في البيت كنت بقرأ كتاب أو سيناريو وكتير كانت تقولي طب تعالي اقعدي معايا هاتي كتبك وتعالي، معرفتش استسمر الفترة اللي هي عايشها أخد منها على قد ما أقدر، كنت فاكرة أن هي دايمة ليا طول العمر».

وكانت علقت إلهام شاهين على الفيديو، فكتبت: «أنا أمير هفضل أعيط عليها كل عمري، وربنا يحفظ أمهاتكم جميعا».

إلهام شاهين في السباق الرمضاني 2022

من ناحية أخرى، تشارك الفنانة إلهام شاهين في مسابقات شهر رمضان 2022 بمسلسل «بطلوع الروح»، المقرر عرضه على قناة mbc مصر ومنصة شاهد الالكترونية، ويشارك في بطولة بجانب إلهام شاهين طلال من منة شلبي وأحمد داود، أحمد السعدني، محمد حاتم، دياموند بو عبود، ودارينا الجندى، وتأليف محمد هشام عبية، وإخراج كاملة أبو ذكرى، وإنتاج صادق الصباح، وينتمي لنوعية الأعمال ذات ال 15 حلقة.

وتجسد إلهام شاهين خلال أحداث العمل بدور جهادية وهي إمرأة مؤمنة كل الايمان بعقيدة الجماعة الإرهابية، ومن المقرر أنها أحد رئاسها، وظهرت في البرومو حاملة كرباج وتقول: «اننا هنا اليوم لنقيم عدل الله ونعلن كلمة الحق»، في وسط تكبيرات هائلة سيطرت على البرومو الرسمي لمسلسل «بطلوع الروح».

ويعرض مسلسل بطلوع الروح، ضمن سباق مسلسلات شهر رمضان 2022، ويخوض المنافسة على قناة فضائية واحدة، وهي قناة mbc مصر، التي دائمة ما تكون محببة لعرض الأعمال المثيرة للجدل على شاشتها، بدون فواصل إعلانية على منصة شاهد الالكترونية، ومن المقرر أن يحقق مشاهدة عالية خلال فترة عرضه.