/687274/الصعيد-في-القلب-وفد-التنسيقية-يزور-أسيوط-و-سوهاج-وقنا-والاقصر-وأسوان

زار وفد من تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، عدد من المحافظات(أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان) للوقوف علي عدد من مشكلات الصعيد، ومن بينها ملفات العمال والصحة والشباب، واستقبال طلبات وشكاوى المواطنين والعمل على حلها باستخدام كافة الأدوات البرلمانيه المناسبة .

دوت الخليج

العمل علي حل شكاوي المواطنين باستخدام كافة الأدوات البرلمانيه المناسبة

وقامت النائبة نشوى الشريف برفقة أعضاء التنسيقية في محافظة أسيوط بلقاء محافظ أسيوط اللواء عصام سعد و الذي أبدى استعداده التام لتقديم كل اوجه التعاون مع وفد التنسيقيه لخدمة المحافظة ، و قام الوفد بزيارة مستشفى ومركز شباب أبنوب بحضور عدد من القيادات والشباب الفاعلين علي مستوي المحافظة.

كما تفقد وفد التنسيقية مشروع حياة كريمة بالمحافظة، وزيارة مركز طب الأسرة ببني محمديات وزيارة مديرية التربية والتعليم بالمحافظة برفقة رئيس مركز ومدينة أبنوب تاج أبو سداح . وفي سوهاج، زار وفد التنسيقية، مستشفى سوهاج العام ومركز شباب الري ومديرية القوى العاملة، كما التقي الدكتور هشام أبو زيد، مدير مديرية القوى العاملة، والدكتور عمرو العرشي وكيل مديرية الصحة، والدكتور إيهاب هيكل مدير مستشفى سوهاج العام ، بالإضافة إلي زيارة مركز شباب الري برفقة شادي الكفافى وكيل مديرية الشباب و الرياضة وشادى أبو حجى، رئيس مجلس إدارة مركز شباب الري. كما التقت النائبة نشوى الشريف، في محافظة قنا بالعاملين في عدد من المستودعات . وفي محافظة الاقصر، زار الوفد مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الاورام السرطانية. فيما اختتم وفد التنسيقية، زياراته في أسوان بزيارة كيما وجمعية غرب سهيل ومركز الشباب والوحدة الصحية لغرب سهيل ولقاء عدد من منتجي الحرف اليدوية . ضم وفد التنسيقية، النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، محمد كمال ابو حطب، أحمد محروس الشريف، على قاعود، احمد جبر، عمر السلايمى، محمد عبد المنعم القريفان، عادل حمدي، إبراهيم العجمي ومحمد منصور.