/687273/محافظ-البنك-المركزي-تحويلات-المصريين-بالخارج-ارتفعت-لـ-31-مليار-دولار-فى-2016

تحدث الدكتورطارق عامر محافظ البنك المركزي، خلال مؤتمر صحفي اليوم بحضور رئيس الوزراء، عن القرارات التي اتخذها البنك المركزى اليوم بشأن رفع سعر الفائدة حيث أوضح انها جاءت للحفاظ على المقدرات المالية لمصر والمحافظة على سيولة النقد الأجنبي، من اجل الحفاظ على احتياجات الشعب المصرى فى ظل الظروف الصعبة.

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وأوضح محافظ البنك المركزي أن البنوك المصرية قوية جدا، منوها أن الحرب الروسية الاوكرانية أثرت على الاسواق الدولية، والتي نتعامل معها بنحو ما يقدر 150 مليار دولار سنويا.

العمل على تصحيح للصرف الأجنبي لتصبح تنافسية

واستطرد محافظ البنك المركزي انه تم العمل على تصحيح للصرف الأجنبي لتصبح تنافسية، كما أن تسعير الواردات بالأسعار المناسبة للحفاظ على ثقة المستثمرين الأجانب.

ولفت محافظ البنك المركزي ان السياسة النقدية ستظل تعكس التطورات العالمية والمحلية، وان الهدف هو الحفاظ على السيولة الأجنبية قبل الأسعار لتوفير احتياجاتنا.

تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت لـ 31 مليار دولار فى 2016

ونوه أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت لـ 31 مليار دولار فى 2016، وهذا امر يدفع الاقتصاد المصري بقوة الى الامام .

وأكمل محافظ البنك المركزي أن مستويات السيولة في البنوك عالية وكذلك مستوى الرقابة عليها.