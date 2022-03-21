/687271/بتخفيضات-تصل-إلى-25-محافظ-دمياط-تفتتح-معارض-أهلا-رمضان

تفقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأحد، معرض السلع الغذائية والمستلزمات الرمضانية "أهلا رمضان" بشارع الجلاء بمدينة دمياط، بجوار ميدان الساعة حيث رافقها خلال الزيارة اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد وحازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط وعلى الغزاوى مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية. وتفقدت "المحافظ" أروقة المعرض الذى جاء بمشاركة 16 عارضا ويضم سلع غذائية ومستلزمات الشهر الكريم ولحوم وحلويات بتخفيضات تتراوح من 10 إلى 25%، وتواصلت مع المشاركين بالمعرض وأوصت بوضع قائمة تضم اسعار السلع. وأكدت الدكتورة منال عوض، أن المعرض يأتى ضمن جهود المحافظة لتوفير السلع الغذائية والأساسية بأسعار مناسبة للتخفيف عن كاهل المواطنين، إلى جانب توفير كافة مستلزمات شهر رمضان، مشيرة إلى أنه تم إقامة 12 معرضا على مستوى المحافظة للوصول إلى عدد أكبر من المواطنين بجميع المناطق.

وفى سياق متصل افتتح اللواء حسام بدرة مدير أمن دمياط، معرض " أهلا رمضان" لبيع السلع الأساسية و الغذائية بأسعار مخفضة، والمقام أمام الحديقة المركزية بدمياط الجديدة، بتخفيضات تصل إلى 25 ٪ وبمشاركة حوالي 30 عارض، ويضم المعرض جميع السلع الغذائية و الأساسية، ومستلزمات الشهر الكريم بالإضافة إلى منافذ بيع اللحوم و الدواجن.

وقال سمير شطا، المشرف على المعرض، وسكرتير عام الغرفة التجارية، أن الغرفة الغرفة التجارية بدمياط، معرض "كلنا واحد"، لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية وكميات كبيرة تلبي احتياجاتهم خلال شهر رمضان المبارك، حيث يقام معرضين، الأول بمدينة دمياط القديمة باجمالي 15 باكية، والمعرض الآخر بمدينة دمياط الجديدة بعدد 30 باكية بتخفيضات تصل إلى 25٪.

تجارية دمياط تعلن افتتاح سلسلة من معارض “أهلا رمضان”

وأكد "شطا" أن مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، تتحمل جميع تكاليف إقامة معرض "أهلا رمضان" في مقابل قيام العارضين بعرض السلع بأسعار مخفضة وجودة عالية، وكميات كافية للمواطنين خلال فترة إقامة المعرض، مشيرا إلى أن المعرض يأتي في إطار المساهمة المجتمعية للغرفة، للتخفيف عن كاهل أبناء محافظة دمياط، موضحا أن مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بدمياط، عقد اجتماعًا مع العارضين المشاركين بمعرض "أهلا رمضان" واللجنة المشكلة من أعضاء مجلس الإدارة، لحث العارضين على تقديم أقل الأسعار والالتزام بها.