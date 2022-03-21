/687270/بسبب-الإنتاج-الفني-بشرى-تعتذر-عن-إدارة-مهرجان-الجونة-بعد-عطاء-7-سنوات

أعلنت الفنانة بشرى عن انتهاء رحلتها مع إدارة مهرجان الجونة بعد7 سنوات، مشيرة إلى اتجاهها لتجربة فنية جديدة في مجال الإنتاج الفني، ومعربة عن سعادتها برحلة العطاء التي قدمتها للمهرجان منذ بدايته حتى الآن.

دوت الخليج يرصد اعتذار بشرى عن إدارة مهرجان الجونة بعد 7سنوات

كتبت بشرى عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «في ضوء المتغيرات العالمية والكونية يجب أن يواكب الإنسان هذا التغيير ويعيد النظر في رحلته ويبحث عن شيئًا جديدًا وتحدي مختلف.. لذلك قررت أن أنهى رحلتي مع مهرجان الجونة بعد أكثر من نحو 7 سنوات، وبانتهاء فترة انتدابي اكتفي بالفترة التي قضيتها في تحضير وتأسيس وتكوين فريق العمل والإسهام في التنظيم والإدارة لإنجاح هذا الحدث السينمائي والسياحي الضخم الذي بالفعل قد كلل بنجاح كبير، وكان سببًا في توفير فرص عمل للشباب ونافذة لصناع السينما في مصر والعالم كله، حتى يتسنى لي التحضير لتحد جديد أو للمشاركة بخبرتي في مشاريع أخرى تكون سببًا في إحداث نقلات نوعية في مجالي الذي أحبه واستثمر فيه كل طاقاتي».

بشرى: تجربتي ثرية بمهرجان الجونة ولكن حان الوقت للبدء في تجربة جديدة

وتابعت بشرى، معلنة عن اتجاهها لمجال جديد: «يكفيني دوري المعنوي بمهرجان الجونة السينمائي فقط كمؤسس مشارك بعيدًا عن أي منصب أو دور تنفيذي.. قطعًا لقد خرجت من هذه التجربة الثرية بخبرة كبيرة لا يستهان بها والتي في يوما ما ربما ستكون مصدر إلهام لكتابة كتاب عن هذه الرحلة التي بها الكثير من القصص المشوقة والملهمة أيضًا… أتمنى لزملائي دوام التوفيق.. أترككم وكلي حماس لمنصبي الجديد في مجال الإنتاج الفني».

بشرى في فيلم معالي ماما

جدير بالذكر أنه عرض للفنانة بشرى منذ أيام ليست بالقليلة فيلم «معالي ماما» في السينمات المصرية، والذي حقق نجاحات ساحقة في بداية عرضة ولكنه في الأيام الأخيرة له حقق إيرادات قليلة لتقون السينمات برفعه عن دور العرض.

فيلم «معالي ماما» من بطولة بشرى، محمود الليثي وتيام مصطفى قمر، إلى جانب سامي مغاوري، نور قدري وسليم هاني الشهير بسولي، تأليف نادر صلاح الدين وإخراج أحمد نور.