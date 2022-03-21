/687269/رئيس-الوزراء-الدولة-ملتزمة-بالحفاظ-على-ما-تحقق-من-مكتسبات-للإصلاح-الاقتصادي

وجه رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، عددا من الرسائل المهمة، استهلها بطمأنة الشعب المصري ومجتمع الأعمال المصري والمستثمرين المحليين والأجانب بأن الدولة والحكومة، بكل قطاعاتها، ملتزمة بالحفاظ على ما تحقق من مكتسبات للإصلاح الاقتصادي، والاستمرار في الانضباط المالي والنقدي، واتخاذ كل ما يلزم من قرارات وإجراءات تضمن تحقيق ذلك، مؤكداً أن مصر قادرة على اجتياز هذه الأزمة غير المسبوقة التي يواجهها العالم أجمع، وذلك امتداداً لقدرتها في التعامل مع الأزمات السابقة، كأزمة فيروس كورونا.

دوت الخليج

رئيس الوزراء: مصر قادرة على اجتياز هذه الأزمة غير المسبوقة التي يواجهها العالم أجمع

ولفت رئيس الوزراء، إلى المتابعة اليومية من جانب القيادة السياسية وكافة أجهزة الدولة المصرية لاتخاذ مختلف الإجراءات والقرارات التي من شأنها التعامل مع الأزمة الراهنة ووضع السيناريوهات المختلفة التي تضمن التغلب على تداعياتها السلبية، مؤكداً أن العمل على استقرار أوضاع الاقتصاد المصري يُعد أحد أهم أولويات العمل خلال هذه الفترة، إلى جانب ضمان توافر مختلف السلع الأساسية والغذائية، وعدم تأثر سوق العمل في مصر بتلك التحديات، منوهاً إلى أن الدولة ستعمل عقب الانتهاء من هذه الأزمة على سرعة التعافي من تداعياتها، والعودة إلى الأوضاع الاقتصادية المستقرة، مجدداً التأكيد أن الدولة ستستمر، من خلال تعاون ودعم جميع أبناء الشعب المصري، في تنفيذ المشروعات التنموية، تحقيقاً للتقدم والرخاء والنمو.

وأكد مدبولي، أن تحديات المرحلة الحالية نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها على الواقع المصرى، تعد أشد وطأة من تداعيات كورونا والتى تعاملت معها الدولة المصرية بإحترافية كبيرة وحققت نمو اقتصادى أفضل، لافتا أن الدولة تستعد بكل السيناريوهات للتعامل مع هذه الأزمة خاصة السيناريو المُتشائم حيث لا أحد يعلم متى تنتهى هذه الأزمة.

وأضاف: رغم كل هذه التحديات إلا أن جهود الحكومة متواصلة لضبط الأسواق وزيادة السلع فى الأسواق، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية واتخاذ عدد من الإجراءات ذات الحماية الإجتماعية بداية من شهر إبريل المقبل.