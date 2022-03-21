/687267/صحة-المنوفية-تقدم-يوم-طبي-بالمجان-لدور-رعاية-المسنين-بالمحافظة

نظمت مستشفي الباطنة والمسنين بقرية جنزور بمركز بركة السبع بقيادة دكتورة إيمان عبد العزيز مدير المستشفى اليوم الإثنين فاعليات يوم طبي شمل العديد من التخصصات الطبية وتم تقديم الخدمات الطبية لعدد 350 سيدة في وجود نخبة من أفضل الإستشاريين ، تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية و بتوجيهات من الأستاذ الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية و تحت إشراف قيادات مديرية الشئون الصحية بالمنوفية.

على هامش فاعليات اليوم تم عمل ندوة تثقيفية من قسم الصيدلة الإكلينيكية لمرضي السكر و الضغط و تقديم هدايا رمزية للأمهات من المرضي المترددين علي المستشفي.

يأتي ذلك تفعيلا لخطة المستشفي في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين عامةً ولكبار السن علي وجه الخصوص و التي تشمل أيضاً تقديم خدمات الاكتشاف المبكر للأمراض الأكثر شيوعا لهذه الفئة و تقديم خدمات علاجية تخصصية ذات جودة و كفاءة عالية.

هذا و قد توجه وكيل صحة المنوفية بخالص الشكر والتقدير والامتنان للأطقم الطبية بمستشفى مسنين جنزور وجميع القائمين على إتمام هذا اليوم الطبي المثمر لمجهوداتهم الدؤوبة والحثيثة و المخلصة لتقديم خدمات طبية ذات جودة عالية تلائم آمال و أحلام المواطنين .

صحة المنوفية تنظم حفل لتكريم الامهات المثاليات لعدد من العاملين بالقطاع

نظمت إدارتي العلاقات العامة والخدمة الاجتماعية بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية احتفالية تكريم الأمهات المثاليات بديوان المديرية تزامناً مع احتفالات عيد الأم اليوم الإثنين، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية.

كما وجهت مديرية الصحة بالمنوفية تحية شكر وتقدير و إعزاز لكل مساهمات سيدات صحة المنوفية كل في مجاله، وذلك تقديرًا لدورهن العظيم في تحقيق مستهدفات المنظومة الصحية بالمنوفية. وتم تكريم السيدات اللاتي تم اختيارهن كأمهات مثاليات على مستوى المديرية من الإدارات المختلفة، وجاء ذلك كله إيمانًا من صحة المنوفية بدور المرأة المصرية، و تقديرًا لجهودها العظيمة و مساهماتها الفعالة في بناء المجتمع و تنميته.