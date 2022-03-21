مسلسلات شهر رمضان 2022.. طرح الإعلان الرسمي لمسلسل في بيتنا روبوت 2

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صدر البرومو الخاص بالجزء الثاني من مسلسل في بيتنا روبوت، وهو من بين بروموهات مسلسلات رمضان 2022، والمقرر عرضه عبر شاشة قناة الحياة، ليستكمل تطورات الشخصيات التي تعرفنا عليها خلال الجزء الأول من المسلسل.

دوت الخليج يرصد برومو مسلسل في بيتنا روبوت 2 على قناة الحياة المقرر عرضه عليها

برومو مسلسل في بيتنا روبوت 2

ظهر خلال برومو مسلسل في بيتنا روبوت 2، والذي تم عرضه بين بروموهات مسلسلات رمضان 2022، كل الشخصيات الأساسية التي كانت في الجزء الأول كما هي، ما عدا الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، ولكن جميع الممثلين الذين شاركوا في بطولة مسلسل في بيتنا روبوت يستكملون تجسيد شخصياتهم في مسلسل في بيتنا روبوت 2، وظهر خلال البرومو شخصية لذيذ، زومبا، يوسف وسارة.

أبطال مسلسل في بيتنا روبوت 2

حقق مسلسل في بيتنا روبوت من خلال جزءه الأول نجاحًا كبيرًا، لذلك استكمل أبطاله لعب نفس الشخصيات خلال الجزء الثاني وهو مسلسل في بيتنا روبوت 2، ويقدم أدوار البطولة كل من هشام جمال، ليلى زاهر، عمرو وهبة، شيماء سيف، هشام ماجد، طه الدسوقي، شيرين، سليمان عيد، دنيا ماهر، وعدد من نجوم الكوميديا الآخرين الذين أنضموا إلى أسرة عمل المسلسل مؤخرًا، ومسلسل في بيتنا روبوت 2 من تأليف محمد المحمدي وأحمد محي، ومن إخراج هشام جمال.

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قصة مسلسل في بيتنا روبوت

يحكي مسلسل في بيتنا روبوت في جزءه الأول، عن مهندس إلكترونيات عبقري يُدعى يوسف، يخترع روبوتات تشبه الإنسان، ويصنع الأول على شكل إمرأة، والثاني على شكل رجل، ويحاول جعلهما يتعاملان في الحياة العامة كالبشر العاديين، ويستخدمهما كتجربة أولى لتصنيع أعداد كبيرة منه في شركته؛ للوصول بهم إلى أن يساعدون الإنسان في حياته ومهامه اليومية والصعبة.

وتقوم زوجة هذا المهندس التي تُدعى سارة، بإقامة عدد من المشروعات المنزلية التي لا تنجح، ويخسر يوسف أماله من وقت لآخر بسببها، ويدور كل هذا في إطار من الكوميديا الإجتماعية اللطيفة، واختلاف طبيعة البشر عن الإنسان الآلي تخلق العديد من المواقف الكوميدية المضحكة.