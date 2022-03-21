/687261/أميرة-ابوشقة--كفاح-الأم-المصريه-سطرته-بجهد-وتضحيه--والرئيس-عبر-عن-مشاعر-100-مليون

هنأت النائبه أميرة ابوشقة عضو مجلس النواب ، امهات مصر بعيد الام الذي يوافق اليوم 21 مارس، مؤكدة بأن هذا العيد تكريم كبير لمشوار كفاح سطرته كل ام مصريه بجهد وتعب وسهر وتضحيه ، من أجل أبنائها ، وان حقها اكبر بكثير من تحديد يوم عيد لها ، ولكن كل يوم هو عيد لكل الامهات.

دوت الخليج

أميرة ابوشقة تهنئ امهات مصر بعيد الام الذي يوافق اليوم 21 مارس

واضافت ابوشقة في تصريحات للمحررين البرلمانيين، بان المداخله الهاتفيه التي أجراها الرئيس السيسي مع الست " محروسه " أحد قائدات الكفاح الأسري ، علي قناة cbc ، تأكيد علي أن الدوله المصريه تعظم دورها ، وإصرار من الرئيس علي تقديم الشكر لها ولكل ام مصريه ،عبر في ذلك عن مشاعر 100 مليون مواطن ليرسخ في هذه المناسبه قيم دينيه واخلاقيه هامه قوامها رد الجميل للام المصريه.

أميرة ابوشقة : كفاح الأم المصريه سطرته بجهد وتضحيه والرئيس عبر عن مشاعر 100 مليون

ولفتت أبوشقة بأن المجلس القومي للمراه بقيادة النشيطه مايا مرسي ، والوزيره نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، يقومون بدور كبير في تقديم كل الدعم للامهات ، من خلال برامج تحافظ علي صحتهم وآخري تعينهم علي معيشة الحياة ، فمن ام مصريه تحيه الي امي وامهات مصر في هذه المناسبه التي احتفل بها قدماء المصريين في حضارات ماقبل التاريخ وكانوا أول من احتفل بعيد الأم كعيد مقدس، واعتبروا تمثال إيزيس التي تحمل ابنها حورس رمزا لهذه المناسبة، وكان الاحتفال مرتبطا بفيضان النيل، أصل الحياة والخصب والنماء، كما تهب الأم الحياة لأبنائها ، فتحيه لكل ام مصريه في عيدها.