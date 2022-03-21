ارتفاع سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في مصر والبنك المركزي يرفع سعر الفائدة بشكل مفاجئ

ارتفاع سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في مصر، قفزة جنونية حدثت اليوم حيث ارتفع سعر الدولار الأمريكي ليسجل في اخر معاملاته 18.22جنيه مصري، فمع صباح اليوم استيقظ المواطنين علي أعلان البنك المركزي لرفعه سعر الفائدة وهذا لم يحدث منذ 5 سنوات ماضية، ارتفع سعر الدولار صباح الاثنين بشكل حاد إلى 17.47 جنيه مصري وعلي مدار اليوم ارتفع سعر الدولار مرة أخرى إلى 18.22 جنيه، وهي زيادة كبيرة مقارنة بالأيام القليلة الماضية، وقد تؤثر الزيادة الملحوظة علي الاقتصاد المصري، واليكم كافة تفاصيل ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.

ارتفاع سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

سجل الدولار الأمريكي اليوم في سوق المعاملات المصرية وذلك منذ صباح يوم الاثنين الموافق 21 مارس 2022، حيث بلغ 17.47 جنيهاً مصرياً وسرعان ما اتجه للصعود مرة اخري حتي بلغ 18.22 جنيه مصري، وترجع تلك الزيادة الكبيرة إلي توقعات كثيرة كان من ابززها التالي:

انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي في البنوك المصرية ويؤثر ذلك بشكل كبير على سعر الدولار، حيث يؤدي انخفاض العملات الأجنبية في مصر إلى زيادة قيمته السوقية. من الأسباب المؤثرة على سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، تباطؤ وانحدار حركة التجارة العالمية بشكل عام، بسبب الصراعات التي يشهدها العالم خلال هذه الفترة ، وذلك بسبب التأثير السلبي على سعر العملة. الجنيه المصري مقابل الدولار. كما يتسبب تراجع السياحة في مصر في حدوث ارتفاعات هائلة في سعر الدولار، حيث تعد السياحة في مصر من أهم المصادر التي تأتي إلى مصر بالعملات الأجنبية، مما يساعد بشكل كبير في استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه. وبسبب ما يحدث خلال هذه الفترة في العالم، فإن المصريين العاملين بالخارج يعودون إلى مصر، وهذا يؤدي إلى انخفاض حجم تحويلات العملات الأجنبية إلى مصر، مما يؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار.

البنك المركزي المصري يرفع سعر الفائدة

في بيان رسمي اليوم وضح البنك المركزي انه تم خلال الاجتماع رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة وهذه الزيادة لن يتم العمل بها منذ 5 سنوات ماضية، وتم تحديد سعر الإقراض لليلة عند 10.25%، بالإضافة إلي ذلك بين البنك المركزي سعر الإيداع عند 9.25% ووضح أن سبب ذلك هو الضغوطات الضخمة العالمية والتي كان أهمها الحرب القائمة بين أوكرانيا وروسيا، هذا وقد اعلن البنك المركزي المصري سعر الدولار اليوم 18.22 في جميع معاملاته.