مدبولي : لدينا مخزون استراتيجي حاليا لعدم حدوث اَي ازمة في السلع

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اننا كنّا حريصين على عقد المؤتمر الصحفي لتوضيح الاجراءات التي ستتخذها الحكومة في ظل الازمة الروسية الاوكرانية .

واضاف خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمجلس الوزراء ان جميع الدول اتخذت احراءات للحفاظ اقتصادها مشيرا الى. ان مصر استطاعات ان تحقق نمو اقتصادي رغم ازمة جائحة كورونا ، مشيرا الى ان ازمة كورونا تسببت في تضخم كبير لبلاد العالم وزاد عليها ازمة روسية وأوكرانية .

واشار الي مصر في ازمة كورونا وفرت موارد كبيرة وضخها في السوق لخلق فرص عمل للمواطنين المصريين ، لافتا ان لدينا مخزون استراتيجي حاليا لعدم حدوث اَي ازمة في السلع .



وكان قد قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا الاستثنائى اليـوم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 9,25٪ و10,25٪ و9,75٪، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 9,75٪.

وأشار المركزي في بيان صادر عنه علي مدار الفترة الماضية نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق العديد من المكتسبات وعلي رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر؛ وهو ما مهد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس، حيث كان لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات، كما ساعدت الإصلاحات الهيكلية التي تبناها كل من البنك المركزي والحكومة المصرية في تقديم إجراءات إقتصادية وحزم تحفيز إستثنائية علي مدار العامين الماضيين بهدف توفير الدعم للمواطنين وتخفيف العبء عليهم خلال أزمة فيروس كورونا.