جدة - نرمين السيد - قال طارق عامر محافظ البنك المركزى، إن الدولة استطاعت العبور من أزمة كورونا والوقاية من صدمة الأسعار، بالتدخل بالاحتياطات الدولية التى وفرها البنك المركزى بعد قرارات الإصلاح الاقتصادى.





وأضاف خلال مؤتمر صحفى، اليوم الإثنين، أن مصر من الدول القليلة التى لم يحدث بها زيادة أسعار فى النقد الأجنبى، مضيفا: "الحمد لله عدينا فترة كورونا، وأخدنا شهادة دولية فى التعامل مع أزمة كورونا". وأشار إلى أن البنك المركزى طرح سيولة ضخمة حتى لا تفقد القطاعات الصرف على العمالة وغيرها، منوها بأنه فى النصف الثانى من 2021 بدأ البنك الفيدرالى الأمريكى فى سحب السيولة من الأسواق، ومع ذلك استطاعت مصر سداد التزامتها الدولية وتوفر احتياجات السوق المصرى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- طارق عامر: مصر من الدول التى لم يحدث بها زيادة بأسعار النقد الأجنبى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.