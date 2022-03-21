عاجل.. طارق عامر: أسعار الفائدة لم يتم رفعها فى مصر منذ 2017

جدة - نرمين السيد - قال طارق عامر محافظ البنك المركزى، إن أسعار الفائدة لم يتم رفعها فى مصر منذ 2017 وتم إعطاء أسعار فائدة داعمة لقطاعات الصناعة والسياحة، والتضخم فى مصر أصبح مستورد من الخارج وليس سببه السياسات النقدية الداخلية.





وأضاف خلال مؤتمر صحفى، اليوم الإثنين، أن البنوك المصرية أصدرت شهادة بـ18%، مؤكدا أن هناك أكثر من 30 مليون عميل لشهادات الاستثمار. وأشار إلى أن شهادة ال18% جيدة وطيبة، منوها بأنه كان من المطلوب توفير قمح واليوم تم الاستفادة من الوضع النقدى. وأكد أن مصر بها سيولة أعلى من دول بأوروبا، مشيرا إلى أن البنوك المصرية قوية وبخير وتمول المشروعات.

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