عاجل- مدبولى: جميع السلع موجودة والرئيس وجه بتوفير مخزون استراتيجى

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال مؤتمر صحفى، اليوم الإثنين، أن الدولة خلال الأيام الماضية نجحت فى كبح جماح الأسعار وتحقيق وفر كبير فى السلع، كما وجهت القيادة السياسية بالتبكير بمعارض السلع استعدادا لشهر رمضان، كما تم تسعير الخبز الحر وتقديم حوافز إضافية لتوريد القمح ليكون السعر مجزى للفلاح.

وأشار إلى أن العالم لا يرى مدى زمنى لانتهاء الأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكدا أن الدولة المصرية أعادت صياغة سياسيتها النقدية والمالية للتعامل مع السيناريو المتشائم لو طالت الأزمة.