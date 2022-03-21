عاجل.. طارق عامر: مصر كان يجب عليها اتخاذ إجراءات فى السياسات النقدية

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال مؤتمر صحفى، اليوم الإثنين، أن مصر كان يجب عليها اتخاذ إجراءات فى السياسات النقدية للمحافظة على ثقة الاستثمار الأجنبى فى مصر، وثقة أسواق المال فى مصر، والمحافظة على موارد مصر من النقد الأجنبى.
وأوضح أنه كان من الضرورى إجراء حركة تصحيح فى النقد الأجنبى لتكون تنافسية مقارنة للدول الأخرى وتنافسية للصادرات وتنظيم عملية تسعير الوارادات بالأسعار المناسبة، معربا عن أمله فى انتهاء أزمة أوكرانيا فى أقرب وقت.
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