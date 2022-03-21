عاجل- مدبولى: تبكير زيادة المرتبات لتبدأ فى أبريل بتكلفة 8 مليارات جنيه

وأضاف مدبولى، خلال مؤتمر صحفى، اليوم الإثنين، أن الحكومة قررت تبكير تطبيق زيادة المرتبات التى كانت مقررة فى 1 يوليو لتبدأ من 1 إبريل بتكلفة إضافية على موازنة الدولة بقيمة 8 مليارات جنيه، كما وافق الرئيس عبدالفتاح السيسى على زيادة المعاشات بنسبة 13% اعتبارا من 1 إبريل بدلا من 1 يوليو بتكلفة إضافية 8 مليارات جنيه.
وأوضح أن الحكومة قررت رفع حد الإعفاء الضريبى الشخصى من 9 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، وإضافة 450 ألف أسرة إلى تكافل وكرامة، منوها بأن الرئيس وجه بتوفير احتياطى نقدى فى الموازنة يقدر بـ130 مليار جنيه لتستطيع الدولة استخدامه فى التداعيات والأعباء حال استمرار الأزمة لتكون لتمتص الدولة الجزء الأكبر من التداعيات الخاصة بالأسعار.
كما قررت الحكومة تثبت الدولار الجمركى عند 16 جنيها مصريا حتى آخر إبريل، وتتحمل الدولة الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات عن القطاعات الصناعية، كما سيتم عرض حزمة من الإجراءات لإنعاش البورصة المصرية.
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