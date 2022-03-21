محافظ الجيزة يتفقد مشروعات مبادرة حياة كريمة فى مركز ومدينة الصف

جدة - نرمين السيد - تفقد أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم الإثنين، نسب الإنجاز النهائية بعدد من المشروعات المدرجة ضمن المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بنزلة الشوبك بمركز ومدينة الصف.





والتى تستهدف تطوير 42 قرية بمركزى الصف وأطفيح وذلك فى إطار التنسيق الكامل بين كافة الجهات القائمة على تنفيذ المشروعات ومواعيد إنتهاء الأعمال .

وقد ضمت الجولة التفقدية مشروع إنشاء وتطوير مركز شباب الشوبك الشرقى والذى أقيم على مساحة 1400م2 ويضم مبنى إدارى وأنشطة وعدد 2 ملعب خماسى وتراس حضانة وذلك فى إطار سعى الدولة نحو التوسع فى إنشاء مراكز الشباب وتطويرها و رفع القدرات البدنية والثقافية والرياضية.

كما شهدت جولة محافظ الجيزة، تفقد مجمع الخدمات الحكومية والزراعى المتكامل بنزلة الشوبك و الذى تم إنشائه لخدمة 60 ألف نسمة ويضم مركز تكنولوجى وسجل مدنى ومكاتب خدمات التموين والتضامن والشهر العقارى والوحدة المحلية والمجلس المحلى للقرية ومكاتب خدمية مع مراعاة توفير أماكن لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة مما يسهم فى تحقيق نقلة كبيرة فى تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين والاستفادة من جهود الدولة فى ملف التحول الرقمى وإنهاء المعاملات الحكومية فى سهولة ويسر.

كما قام محافظ الجيزة بتفقد توسعات وتطوير مجمع المدارس الذى يضم عدد 3 مدراس تشمل "مدرسة الأنوار الإبتدائية والمكونة من عدد 3 مبانى بعدد 54 فصل تعليمى، وكذا مدرسة محمد عرفة الصيفى الإعدادى والثانوى والمكونة من 3 مبانى بعدد 44 فصل تعليمى"، وذلك فى إطار خطة الدولة فى التوسع فى إنشاء المدارس للعمل على تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول والنهوض بالعملية التعليمية.

كما تفقد محافظ الجيزة مشروع إنشاء وتطوير الوحدة الصحية بالشوبك وذلك لخدمة أهالى القرية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والرعاية الصحية المقدمة فى ضوء التكامل الذى تحققه مبادرة حياه كريمة لتطوير كافة المناحى المعيشية للمواطنين وقد وجه المحافظ مديرية الشئون الصحية بسرعة تجهيز الأجهزة الطبية والأطقم الطبية لتشغيله فور الانتهاء من تنفيذ الأعمال الإنشائية للمبنى، بالإضافة إلى تفقد محطة رفع الصرف الصحى بعزبة حسن عثمان للإرتقاء بالبنية التحية للقرية لخدمة حوالى 10 آلاف نسمة.

ووجه محافظ الجيزة الشكر للقوات المسلحة وأجهزتها المختلفة والأجهزة التنفيذية الأخرى لدورهما الملموس فى إنجاز تنفيذ معظم مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة بقرى مركزى الصف وأطفيح.

وفى نهاية الجولة وجه محافظ الجيزة الأجهزة التنفيذية المختصة بسرعة تجهيز المشروعات المنتهية بالأثاث اللازم موجها رئيس مركز ومدينة الصف بإزالة كافة التعديات الموجودة على خطوط التنظيم والطريق العام لتوسعة الشوارع لإنشاء طرق ومحاور مرورية جديدة لكى تتكامل مع أعمال التطوير.