/687262/يوم-قاسي-من-غيرك-حسن-الرداد-يوجه-رسالة-مؤثرة-لوالدته-في-عيد-الأم

وجه الفنان حسن الرداد رسالة مؤثرة لوالدته في عيد الأم الذي يحل اليوم الإثنين الموافق 21 من شهر مارس، مشيرا إلى أن هذا اليوم أقسى أيامه بسبب رحيلها، إذ أن هذه السنة الأولى لاحتفال حسن الرداد بعيد الأم بدون والدته.

دوت الخليج يرصد رسالة حسن الرداد لوالدته الراحلة في عيد الأم

نشر الرداد صورة له في أحضان والدته الراحلة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلق عليها قائلا: «كل سنه و انتى طيبة يا أمى، يا ست الكل يا اطيب و أحن قلب فى الدنيا، يوم قاسى من غيرك يا حبيبتى ، وحشتنى ضحكتك الحلوة ، ربنا يرحمك و يغفرلك يا روح قلبى و بإذن الله تكونى منعمه فى الجنه و إلى لقاء فى الجنه إن شاء الله، وحشتيني».

واختتم حديثه: «كل سنه و كل ام طيبة.. ارجو الدعاء لأمى السيدة فادية الرداد».

حسن الرداد في السباق الرمضاني 2022

من ناحية اخرى، يشارك الفنان حسن الرداد في سباق مسلسلات شهر رمضان 2022 بمسلسل «بابلو»، كبديل للفنان ماجد المصري بعدما خفقت الدعايا الخاصة للمسلسل باسمه، والذي من المقرر عرضه على 4 قنوات فضائية وهم «المحور، أبو ظبي، art، osn» فضلًا عن منصة «فيو» الإلكترونية بدون فواصل إعلانية.

ويشارك في بطولة العمل كلا من حسن الرداد وأروى جودة، نجلاء بدر، سوسن بدر، مصطفى فهمي، سلوى عثمان، ونهى عابدين، والمسلسل تأليف السيناريست حسن دهشان، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

قصة مسلسل بابلو

ويعد مسلسل «بابلو» من الأعمال التي تنتمي إلى الدراما الإجتماعية من خلال مناقشة العديد من القضايا التي تمس المجتمع على رأسها قضية انتشرت في الأونة الأخيرة بشكل ملحوظ وهي «الإتجار بالبشر».

وتجسد سوسن بدر خلال العمل شخصية أم نجلاء بدر وابنتين أخريين، وتعيش فى حارة شعبية، وتمر بالعديد من المواقف مع بناتها وكذلك أهل المنطقة التي تعيش فيها وذلك فى اطار اجتماعى.

وكان قد عرض لحسن الرداد على منصة شاهد الالكترونية مسلسل «تحت تهديد السلاح» بجانب مي عمر، وفتحي عبد الوهاب وشيرين رضا وبيومي فؤاد وأحمد بدير، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وتحت قيادة المخرج محمد عبد الرحمن حماقي.