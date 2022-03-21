مسلسلات شهر رمضان 2022.. شاهد الإعلان الرسمي لمسلسل «مين قال»

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دوت الخليج يرصد تفاصيل البرومو الرسمي لمسلسل مين قال

ظهر في البرومو الرسمي لمسلسل «مين قال» أن القصة تدور حول الفنان الشاب أحمد داش طالب في الثانوية العامة ينجح في إحراز مجموع كبير ولكن يرغب والده في دخوله كلية هندسة جامعة خاصة ويضغطه بذلك الأكل، لكن أحمد داش الذي يجسد شخصية هشام خلال العمل يرفض ذلك، ويحاول عمل اختراع جديد ولكن يسخر منه الجميع، وتتوالى الأحداث في ذلك الاطار.

أبطال مسلسل مين قال

مسلسل مين قال من بطولة الفنان جمال سليمان واحمد داش والفنان جمال عبد الناصر وديانا هشام، ويدور أحداثه في 15 حلقة ومن المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني 2022 على شاشة mbc مصر.

وتدور قصة المسلسل حول وجهات نظر جيل الشباب والذي يتراوح سنهم بين 17 و18 عام، ويطرح مسلسل مين قال العديد من القضايا التي تؤثر على الجيل الحالي وعائلتهم مثل التعليم والسوشيال ميديا واختلاف وجهات النظر.

من ناحية اخرى، تستقبل قناة dmc مصر بجانب مسلسل مين قال عدد من الأعمال الدرامية المتميزة والمتنوعة بين السياسي والاجتماعي والكوميدي الخفيف، وذلك لعرضها ضمن المنافسة الرمضانية 2022، من بينهم مسلسل المداح الذي يعد استكمالا الجزء الاول الذي دارت أحداثه حول صابر "حمادة هلال" الطفل الذي تبناه ورباه إمام الجامع، وتتسم شخصيته بالطيبة والتلقائية، ولكن حياته تنقلب رأسًا على عقب عندما يقع في حب فتاة، حيث يسلك طريقاً آخر غير مشروع، إلا أن تورطه في بعض المشاكل يدفعه إلى طريق الصلاح والتوبة.

ويعرض أيضا على قناة mbc مصر مسلسل بطلوع الروح، الذي يخوض بطولته كلا من الفنانة إلهام شاهين، منة شلبي، أحمد السعدني، محمد حاتم، عادل كرم.، ويُجسّد الفنان أحمد داود زوج الفنانة منة شلبي، خلال أحداث المسلسل، وتتعرض منة شلبي لحادث، ما يُجبرها على اختيار بعض القرارات التي لا ترغب فيها، ولكن الظروف تجبرها على ذلك، في حين تجسد إلهام شاهين دور «جهادية» والذي من المتوقع أن يحظى بنجاح كبير بعد عرضه في السابق الرمضاني 2022.