النائبة سحر طلعت بمناسبة عيد الام: « كلمة بحبك مش كفاية »

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دوت الخليج

النائبة سحر طلعت في عيد الأم « كلمة بحبك مش كفاية »

وأضافت طلعت عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك "أن كلمة بحبك مش كفاية ماتكفيش وماتوفيش حبك يا أمي اللي عمرك ما بخلتي بيه على كل اللي حواليكي...كل سنة وأنتي في قلبي ودعواتك نور للطريق مهما كان صعب”.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تهنئ الام المصرية بعيدها

وقامت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتقديم أرق التهاني للأم المصرية بمناسبة عيد الأم، مؤكدة أن الأم المصرية تحملت الصعاب وضربت المثل في التفاني والتضحية من أجل الوطن، إضافة إلى أنها تقدم كل يوم أبناءها شهداء في مواجهة أعداء الوطن والحياة ، كما هنأت التنسيقية أمهات الشهداء الأبطال من القوات المسلحة والشرطة المصرية، حيث أكد أعضائها أن أمهات الشهداء أمهاتنا جميعا

أطلاق حزب حماة الوطن اغنية بمناسبة عيد الأم بعنوان (إنتي الأمان)

كما أطلق حزب حماة الوطن، خلال صفحته الرسمية، للتكريم الرمزي سوف يكون لكل الأمهات عبر الأغنية التي تذيعها صفحته منذ اليوم، والتي تمثل إهداءا رمزيا لأمهات مصر، وسوف يقدم حزب حماة الوطن، أحتفال بعيد الأم، الجمعة المقبلة، في حفل يضم أمهات مصر المثاليات، عن مختلف محافظات الجمهورية،وأطلق الحزب اغنية لكل أم مصرية ، بعنوان (إنتي الأمان)، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الأم ،الأغنية غناء المطرب أحمد جمال، وكلمات أحمد شيكو، وألحان وتوزيع علي رؤوف، ومن إنتاج شركة بوفو ستوديوز.

انتصار السيسي الأم المصرية ”ركيزة أساسية لأمتنا “ جاء ذلك خلال صفحتها الرسمية فيس بوك قائلة :”سعدت اليوم بحضور احتفالية أيقونة المرأة المصرية، بمناسبة يوم المرأة العالمي، وسط نخبة مميزة من نماذج مشرفة وملهمة لنساء مصر العظيمات، تؤكد أن المرأة هي الركيزة الأساسية لأمتنا، وأن تطور أي مجتمع ورقيه، يرتبط ارتباطًا وثيقًا بدرجة وعي نسائه وثقافتهن، وهو ما تحقق بالفعل”. لافتا بأن حقوق المرأة واقعًا حقيقيًا بفضل جهود الدولة المصرية، وجهد نساء مصر وفتياتها في العلم والعمل والعبقرية التي نشات فيهم في حمل الأمانة المقدسة في رعاية الأسرة وتربية الأبناء.