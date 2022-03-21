/687255/كلوب-يكشف-سبب-غياب-محمد-صلاح-عن-مباراة-ليفربول-ونوتينجهام-أمس

كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن سبب غياب الثنائي ساديو مانى ومحمد صلاح في مباراة فريقهم أمس أمام نوتينجهام فورست.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

حقق ليفربول أمس الفوز على نوتينجهام فورست بنتيجة هدف دون رد، في لقاء جمع بين الفريقين في دور ربع نهائي كأس الاتحاد، في غياب مشاركة الثنائي محمد صلاح وساديو مانى.

كلوب عن غياب صلاح ومانى من لقاء أمس

وأكد كلوب على أهمية مباراة الدور الأخير من تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم، مشير إلى إصابة وجاهزية محمد صلاح في مباراة الأمس.

وأضاف كلوب عن مشاركة محمد صلاح، جاءت بسبب عدم جاهزيته الكاملة لخوض مباراة الأمس وقيادة منتخب بلاده بعدها بخمس أيام أمام السنغال في تصفيات كأس العالم 2022 قطر.

واختتم حديثة: "لم نرغب في مشاركة ساديو مانى في مباراة الأمس، لعدم فهم غياب صلاح من أجل الراحة قبل مواجهة منتخب بلاده مع زميله في الفريق ماني، وأعلم جيداً أهمية التأهل لكأس العالم لكلا الطرفين".

ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيره السنغالي الجمعة المقبلة في التاسعو والنصف مساء، في ذهاب الدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022 قطر.

وأكتمل معسكر المنتخب الوطني صصباح اليوم بالدفاع الجوي، بإنضمام المحرفين من مختلف الدوريات الأوروبية، لينطلق أول مران للفراعنة في السابعة مساء اليوم.

قائمة منتخب مصر لمواجهة السنغال

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل ومحمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر، عمر كمال، محمد عبد المنعم، محمود حمدي الونش، محمود علاء، أيمن أشرف، أحمد فتوح، ياسر إبراهيم.

خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية، محمد النني، حمدي فتحي، إمام عاشور، محمد مجدي قفشة، أحمد سيد زيزو، نبيل عماد دونجا.

خط الوسط الهجومي: عمر مرموش، محمود حسن تريزيجيه، محمد صلاح.

خط الهجوم: مصطفى محمد، مروان حمدي.

قائمة السنغال لمواجهة منتخب مصر:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي "تشيلسي الإنجليزي" - ألفريد جوميس "رين الفرنسي" - سيني ديانج "كوينز بارك رينجرز الإنجليزي"

خط الدفاع: بونا سار "بايرن ميونيخ الألماني" - ساليو سيس "نانسي الفرنسي" - كاليدو كوليبالي "نابولي الإيطالي" - بابي أبو سيسي "أولمبياكوس اليوناني" - عبده ديالو "باريس سان جيرمان الفرنسي" - إبراهيما مباي "بولونيا الإيطالي" - عبد اللاي سيك "رويال أنتويرب البلجيكي" - فودي بالو توريه "ميلان الإيطالي" – يوسف سابالي "ريال بيتيس الإسباني".

خط الوسط: شيخو كوياتي "كريستال بالاس الإنجليزي" - بابي ماتار سار "ميتز الفرنسي" - بابي جاي "مارسيليا الفرنسي" - نامباليس ميندي "ليستر سيتي الإنجليزي" - إدريسا جانا جاي "باريس سان جيرمان الفرنسي" - مصطفى نيم "باريس إف سي الفرنسي" - مامادو لوم نداي "ديبورتيفو ألافيش الإسباني" - جوزيف لوبي "سوشو الفرنسي".

خط الهجوم: ساديو ماني "ليفربول الإنجليزي" - إسماعيلا سار "واتفورد الإنجليزي" - بامبا ديانج "مارسيليا الفرنسي" - كيتا بالدي "كالياري الإيطالي" - حبيب ديالو "ستراسبورج الفرنسي" - بولاي ديا "فياريال الإسباني" - فامارا دييدهو "ألانيا سبور التركي" - مامي بابا تيام "قيصري سبور التركي".