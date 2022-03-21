في عيد الأم.. سعد الصغير باكيًا: «نفسي أشوف أمي في المنام وأحضنها»

/687246/في-عيد-الأم-سعد-الصغير-باكيا-نفسي-أشوف-أمي-في-المنام-وأحضنها

نشر الفنان والمطرب الشعبي سعد الصغير فيديو من حلقة سبق تسجيلها منذ فترة مع الإعلامية وفاء الكيلاني، وهو يبكي بسبب فراق والدته، وأعرب عن مشاعره بالحزن البالغ لعدم رؤيتها في المنام حتى وقت تسجيل الحلقة.

دوت الخليج يرصد بكاء سعد الصغير في عيد الأم لافتقاده والدته واحتياجه لرؤيتها حتى في المنام

سعد الصغير يبكي لافتقاد أمه في عيد الأم

شارك الفنان سعد الصغير جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بمقطع فيديو قصير له وهو يبكي في برنامج تليفزيوني سبق وسجله مع الإعلامية وفاء الكيلاني، وقال فيه: "نفسي أشوف أمي في المنام، نفسي أشوفها وأحضنها وأبوسها"، وعلق على هذا الفيديو داعيًا بالرحمة لكل أم متوفية وبالشفاء لكل أم مريضة ودوام النعمة لكل أم بعافيتها، وكتب: " يا رب من كان له أم متوفيه فارحمها و من كان له أم مريضه فاشفيها و من كان له أم بعافيتها فحافظ عليها,كل عيد و كل ام طيبه".

سعد الصغير يُغني أنا مش يتيم ياما

وسبق وأن نشر الفنان سعد الصغير منذ يومين على الحساب الرسمي له عبر الإنستجرام، ومن أغنية بعوان أنا مش يتيم ياما، وكانت كلماتها تدل على بقاء الأم في قلب ابنها رغم فراقها الحياة، وانه لا يزال يذكرها ويعلن حبه لها، وعلق عليها وكتب: "الف رحمه ونور علي كل ام مش معا اولادها دلوقتي وكل واحد محتاج طبعا يبقا معا اعظم حاجة في الدنيا الام وكل سنه وكل ام طيبه يارب وميحرمش حد منها ابدا عيدالام.. سعد الصغير انا مش يتيم ياما_يارحمه من ربنا".

تعليقات الجمهور على أغنية سعد الصغير لوالدته المتوفية في عيد الأم

وشارك سعد الصغير عدد كبير من متابعي حسابه الرسمي على الإنستجرام، ومنهم من ترحم على والدته التي غنا لها ودعا له بالصبر والتعزية، مثل التي كتبت له: "الله يرحمهم برحمته الواسعة"، ومنهم من ترحموا على كل أم فارقة الحياة، ومنهم من قالت: "الله يرحم كل الأموات ويصبر اهاليهم يارب"، إلى جانب من شعر بالوجع وأعرب عن قساوة كلمات الإغنية، فقالت واحدة: " اى الوجع دة"، وقالت أخرى: " الله يرحمها ياسعد صعبه اوى الاغنيه دى ربنا يصبرك على فراقها".