/687245/محافظ-الغربية-يشهد-تكريم-الأمهات-النثاليات-فى-قاعة-المحافظة

كرم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، عدد من الأمهات المثاليات على مستوى المراكز والمدن والأحياء والديوان العام، وذلك في المسابقة التي نظمتها وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ والأستاذة نجوى العشيري السكرتير المساعد.

وخلال كلمته وجه محافظ الغربية التحية لكل أم قامت بتربية أبنائها حتى يخرجوا إلى المجتمع أبناء صالحين ونافعين لوطنهم، كما وجه المحافظ الشكر للجنة التحكيم القائمة على اختيار الأمهات، مؤكداً على دور المرأة المصرية في إرساء قواعد الاستدامة والتنمية في الأجيال القادمة والنشء للحفاظ على الموارد، كما أكد المحافظ على أهمية المحافظة على صحة الأم من خلال غرس قواعد الصحة العامة، الإنجابية، السن المناسب للزواج والتصدي لختان الإناث ومظاهر العنف ضد الأبناء، وذلك من منطلق الإيمان الكامل بأن الأم هي المدرسة التي يتلقى فيها الصغار دروسهم الأولى في الحياة.

تكريم الأمهات المثاليات فى الغربية

واختتم اللقاء بتكريم الأمهات المثاليات الست الأوائل وهم أمينة محمد على ضبيع والحاصلة على المركز الأول فئة الأم التي حققت توازن بين المسئوليات المتعددة، نجلاء محمد عبد الصمد القاضي والحاصلة على المركز الأول عن فئة ذوي الهمم، هندية ناجي حسين والحاصلة على المركز الأول فئة أم ذوي الهمم، هانم عبد الله رمضان الحاصلة على المركز الأول فئة الأم المعيلة، زينب يس محمد الحاصلة على المركز الأول وعز أبوها عبد السلام فتوح والحاصلة على المركز الأول عن فئة الأم القدوة. كما كرم المحافظ عدد ٢٤ أم من الأمهات المثاليات على مستوى الديوان العام والمراكز والمدن والأحياء، حيث تم منحهم شهادات تقدير ومبالغ مالية تقديرا لجهودهن .

توزيع 10 ألاف بطانية على الأسر الأولى بالرعاية فى الغربية

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، الانتهاء من توزيع 10ألاف لحاف وبطانية على الأسر الأكثر احتياجًا فى قرى ومدن المحافظة بدعم من جمعية الأورمان، ضمن التعاون القائم بين المديرية والجمعية، في مجال مساعدة الأسر الأكثر احتياجًا ورفع المعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية.

وأشارت المديرية، إلى أن التوزيع تم بالقرى الأكثر احتياجًا فى جميع عزب ونجوع وقرى مراكز المحافظة، وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة بالمحافظة، وهى حملة الجمعية السنوية لتوزيع الألحفة والبطاطين وبدأت بالقرى الأكثر احتياجًا وقبل موسم الشتاء لكى تحقق الحملة هدفها وهو حماية الأسر غير القادرة من الصقيع وبرد الشتاء.

وأضافت المديرية، أن توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء على غير القادرين نشاط خيرى موسمى أطلقته الأورمان قبل عدة سنوات تحت إشراف المديرية، وتحرص على تنفيذه مع قدوم فصل الشتاء من كل عام على غير القادرين والأكثر احتياجا.