/687243/إطلاق-صندوق-الرياضة-المصرية-لرعاية-ودعم-الرياضيين

أعلن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومحمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر عن إطلاق أول صندوق خيرى لدعم الرياضة "صندوق الرياضة المصري" ، وذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم بحضور كل من عماد البنانى وسوزان حمدى العضوان المنتدبان للصندوق وداليا شفيق الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بلتون لادارة صناديق الإستثمار و مجلس إدارة الصندوق الذى يضم نخبة من المتخصصين في علوم الرياضة والأكاديميين والاقتصاديين ورجال الأعمال ولفيف من عناصر الحركة الرياضية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

أشرف صبحي عن صندوق الرياضة المصرية

ومن جانبه أكد أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن أهمية هذا الصندوق تاتي أولاً كونه يعكس مدى الاهتمام والدعم الذى يوليه فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمنظومة الرياضية المصرية ، كما أنه يمثل الخطوة الأكثر شمولاً واستدامة التي توجت الجهود المبذولة في مجال توفير الرعايات الخاصة والدعم المناسب للأبطال الأولمبيين والمنتخبات والفرق القومية المؤهلة لمختلف المنافسات العالمية وخاصة الألعاب الأولمبية.

مشيراً إلى أن الجهود التي بذلت على خلال الفترة الماضية لإنشاء صندوق لدعم الرياضة المصرية كثيرة ومتنوعة وتعكس في مجملها حرص الدولة المصرية بكافة مؤسساتها الحكومية والمصرفية والقطاع الخاص إدراكها العميق لأهمية الرياضة كأحد أهم مرتكزات الأمن القومي والقوى الناعمة المؤثرة بفاعلية في تنمية الاقتصاد الوطنى وخاصة في ظل النهضة الشاملة التي تشهدها الجمهورية المصرية الجديدة في شتي المجالات.

وزارة الشباب والرياضة عن صندوق الرياضة

موضحاً سعي الوزارة من خلال الصندوق لوضع خطة ومشروع لتأهيل الألعاب الفردية بدءً من الناشئين ، للمنافسة في الأولمبياد القادمة ، في ظل ما تشهده مصر من طفرة رياضية بدعم رئاسي غير مسبوق ،بالتعاون مع القطاع الخاص الذي يعد شريك أساسي في دعم المواهب وباريس 2024 ستكون البوابة الأولى لجني الثمار ورفع علم مصر عالياً.

وأكد محمد الاتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر أن مساهمة بنك مصر تأتي من منطلق دوره الريادي في المسئولية الوطنية باعتبارها أحد أهم المحاور الرئيسية التي يؤمن بها البنك، وبما يمثله من ركيزة كأحد قوائم النمو والتقدم في كافة المجالات، ونسعد جميعا للمساهمة في هذا العمل الجلل سعيا لرفع اسم مصر عاليا وتمثيل أبطاله في كافة المجالات الرياضية على مستوى محلي ودولي يليق باسم مصر وندعو كافة الأطراف للمشاركة في الصندوق لتحقيق هذا الهدف السامي".