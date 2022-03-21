على طريقتها الخاصة.. داليا البحيري تهنىء والدتها بعيد الأم

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تحدثت الفنانة داليا البحيري عن حنان والدتها واستمرارها في دعمها طوال الوقت، ودعت لا بالعمر والصحة من خلال معايتها لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحساباتها الرسمية عليها.

دوت الخليج يرصد كلمات داليا البحيري لوالدتها في عيد الأم وصورتها معها بصحبة ابنتها الصغيرة

داليا البحيري تتمنى الصحة لوالدتها في عيد الأم

نشرت الفنانة داليا البحيري صورة لها مع والدتها وابنتها الصغيرة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلقت عليها معبرة عن حبها لأمها ودعت لها بطول العمر والصحة الجيدة، قائلة: "كل سنة وانتي طيبة يا احن أم في الدنيا ودايما واخدانا في حضنك يارب حبيبتي.. ربنا يديكي الصحة ويبارك في عمرك …بحبك يا أمي".

داليا البحيري وزوجها في فيدوهات التيك توك

تشارك داليا البحيري جمهورها من وقت لآخر بفيديوهات التيك توك التي يشاركها فيها زوجها، وكان آخرهم التي نشرته أمس وهم يقومون تمثيل مشهد من مسرحية ريا وسكينة على صوت النجمة الراحلة سهير البابلي والفنان أحمد بدير، في مشهد بينهما في اليوم التالي من زواج شخصية سكينة من شخصية عبد العال الشويو في قسم البوليس، وعليقت عليها وكتبت: "انا نايم جنب مراتي ولا في محطة مصر.. من مسرحية ريا وسكينة.. ابو علي يتألق".

داليا البحيري في مدينة أسوان

كانت الفنانة داليا البحيري في مدينة أسوان في صعيد مصر خلال الفترة الماضية تستمع بجوها الدافء النقي، بعد أن حضرت دورة هذا العام من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، وشاركت البحيري في عدد من الندوات التي أُقيمت على هامش فعاليات المهرجان، نشرت عدد من الصور والفيديوهات القصيرة عبر حسابها الرسمي على الإنستجرام، وظهرت فيها بازياء فضفاضة مريحة مُستوحاه من الأزياء النوبية والتصاميم العربية عمومًا.

يوميات زوجة مفروسة من بطولة داليا البحيري

نال مسلسل يوميات زوجة مفروسة من بطولة داليا البحير إعجاب الجماهير، مما جعل صناعه يقدمون أكثر من جزء له خلال السنوات الماضية، وكان من أهم المشاركي في النجمين الراحلين رجاء الجداوي وسمير غانم، ووظهرا كزوجين بنفس اسماءهما الحقيقية، واستكمل صناع العمل التصوير بعد وفاة كليهما بفيروس كورونا المستجد، مع بالغ الحزن والأسى.