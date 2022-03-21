/687235/ربطوه-بحبل-وعلقوه-فى-عامود-ضبط-لص-فى-المحلة-والأهالى-قامت-معاه-بالواجب

تمكنت أهالى قرية عياش التابعة لدائرة مركز المحلة الكبرى، من ضبط لص، بسبب سرقته قطع حديدية من المنازل بعد محاولته الفرار من شركائه و مطاردته على طريق المحلة - طنطا لمدة ساعتين، وتم تسليمه للشرطة تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، اخطارا من مأمور قسم مركز المحلة الكبرى، بقيام أهالى قرية عياش بضبط لص يدعى "م. ع " يستقل سيارة نصف نقل وقاموه بتوثيقه

وذكروا الأهالى، أن اللص سرق بعض القطع الحديدية من قرية السجاعية وأختلف اللص مع شركائة، ثم فر هاربا بالسيارة نصف نقل، وبعد مطاردة بينهم أستمرت أكثر من ساعتين على طريق المحلة - طنطا، استطاع الهروب منهم عن طريق دخوله فى أحد الشوارع المتفرعة بسرعة شديدة، فشكوا الأهالى فى سلوكه، وعلى الفور تعاملت الأهالى معه حتى تم استدعاء قوات الأمن. وتم أقتياد اللص إلى ديوان عام قسم مركز المحلة، وبحوزته المسروقات، وتحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة العامة، لاستكمال التحقيقات.

وفى سياق اخر، تمكنت حملة من مديرية التموين بالغربية، من تحرير 9 محاضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، في مركز قطور، خلال 24 ساعة.واستهدفت الحملة التي أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، التفتيش على المخابز فى مركز قطور، وحررت 9 محاضر لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا إلى النيابة.وكان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، قد شدد على ضرورة استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار، والحفاظ على الدعم الذى تقدمه الدولة للمواطنين، خاصة فى ظل الدعم الكبير الذى تقدمه الدولة لدعم منظومة الخبز.

ضبط عاطل قام بتعذيب أسرة فى المحلة

شهدت قرية بلقينا التابعة لمركز المحلة، بمحافظة الغربية، واقعة سطو مسلح قادها بلطجي مسجل شقي خطر حاملا سلاح ناري وصاعق كهربائي وأدوات حاده لاقتحام منزل أسرة مكونه من سيدة و4 أطفال بقصد سرقة أموال ومشغولات ذهبية بعد واقعة تعذيب وتوثيق للأيديهم وصعقهم كهربائيا لأكثر من ثلاث ساعات متواصله، تم تحديد هوية المتهم وضبطه وبحوزته المضبوطات المسروقه وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث .