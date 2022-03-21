/687264/البنك-المركزي-مصر-ضمن-3-دول-في-العالم-لم-تتأثر-بارتفاع-الأسعار-في-أزمة-كورونا

قال طارق عامر محافظ البنك ان قرارت البنك المركزي بشأن سعر الفائدة 1% كانت في غاية الاهمية منوها ان ردود الافعال العالمية عليها كانت جيدة للغاية، مضيفا:" القرارت الخاصة بالسياسة النقدية وأسعار الفائدة والصرف جيدة جدا وقوية". جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، منوها ان هذه القرارت جاءت بهدف الحفاظ على المقدرات المالية وسيولة النقد الاجنبي لتأمين الاحتياجات المصرية في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها العالم.

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وتابع طارق عامر محافظ البنك ان البنك المركزي يعمل على توفير السيولة، حيث تم العمل على الاتساق بالمتطلبات الدولية والشركاء الدوليين، منوها أن سعر الصرف في مصر مُحرر ويعكس الاوضاع الاقتصادية في العالم وفي مصر، حيث ان التطورات العالمية كانت متغيرة وصعبة، ولكن بالتنسيق مع الحكومة تم التجاوز.

ازمة كورونا ادت الى زيادة اسعار السلع وافلاس الكثير من الشركات الصغيرة الناشئة

ونوه طارق عامر ان ازمة كورونا ادت الى زيادة اسعار السلع وافلاس الكثير من الشركات الصغيرة الناشئة، منوها ان توقيت الاجراءت التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي جاء للدفاع على مقدرات الدولة كافراد ومؤسسات.

ونوه عامر انه في ظل ازمة كورونا تم الحفاظ على مستويات الاسعار، كما تم الدفع بالتنمية بشكل ضخم، حيث عمل واقامة مشروعات التنمية بشكل لم يحدث من قبل، لافتا الى ان اجراءات الاصلاح الاقتصالدي الذي اتختها الدولة في 2016 عملت على تجاوز الازمات.

قرارات مصر الاصلاحية نجحت وكان لها سمعة طيبة في الاسواق الدولية

وأوضح طارق عامر ان قرارت مصر الاصلاحية نجحت وكان لها سمعة طيبة في الاسواق الدولية، كما استطعنا تحقيق الموارد المعيشة اليومية في المجتمع،وزيادة تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت لـ 31 مليار دولار فى 2016.

وتابع طارق عامر اننا تجاوزنا أزمة كورونا بدون الاصطدام بازمة غلاء الاسعار، منوها انه من ضمن مزايا الاصلاح الاقتصادي تم استخدام الاحتياطيات أيام الأزمات ومنها كوونا.

وأوضح محافظ البنك المركزي، أن مصر من ضمن 3 دول في العالم لم تتأثر بارتفاع الاسعار في أزمة كورونا.