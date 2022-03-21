أخبار مصرية

سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر 21 مارس 2022 ارتفاع مفاجئ

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر 21 مارس 2022 ارتفاع مفاجئ في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر 21 مارس 2022 ارتفاع مفاجئ - ثقفني

عرف سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر ارتفاع مفاجئ بمقدار 40 جنيها في مختلف محلات الصاغة بعد أن عرف سعر الدولار قفزة وزيادة سعر الفائدة بمختلف البنوك المصرية، حيث عرفت تعاملات البورصة العالمية زيادة معتبرة وصلت عند مستوى 1926 دولار للأوقية، كما عرفت مختلف الأسواق المحلية للذهب في مختلف ربوع الدولة المصرية حالة من الجماد بسبب عدم استقرار أسعار الذهب عالميا في الآونة الأخيرة، ومن خلال موقع ثقفني الإخباري سنبين لكم أسعار الذهب اليوم في مصر بمختلف أنواعها إذ يعتبر أغلاها عيار 24 بسبب احتوائه على نسب عالية من مادة الذهب إذ تبلغ 99%.

سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر

علاوة على ذلك، شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر ارتفاعا بحوالي 22 جنيها. ويرجع ذلك للارتفاع المفاجئ في سعر الدولار. حيث بلغ سعر عيار 21 الأكثر مبيعا في السوق المحلية 972 جنيها. بينما استقر السعر العالمي للذهب عند 1930 دولار أمريكي الذي يعرف تغيرا من الحين إلى الآخر وجاءت أسعار الذهب اليوم على النحو التالي:

الوحدة سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر
ذهب عيار 24 1063 جنيهاً مصرياً
سعر ذهب عيار 22 1049 جنيهاً مصرياً
كذلك ذهب عيار 21 940 جنيهاً مصرياً
ذهب عيار 18 797 جنيهاً مصرياً
ذهب عيار 14 620 جنيهاً مصرياً
أيضا سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات 4650 جنيهاً مصرياً
سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات 9300 جنيه مصري
كذلك سعر سبيكة الذهب وزن 20 جراماً 18600 جنيه مصري
جنيه الذهب 7470 جنيهاً مصرياً

يذكر أن العديد من رواد منصات التواصل الاجتماعي العالمية. ذكرت بأنه تم توقيف بيع وشراء المشغولات الذهبية “الذهب القديم” التي تحتوي على دمغ بالقلم على الطريقة التقليدية. كما تسعى وزارة التموين جاهدة لاستبدال الدمغة بالليزر. وذلك تماشيا مع التطورات الحديثة التي يعرفها العصر.

سعر الذهب عالميا اليوم الاثنين 21-03-2022

تجدر الإشارة إلى أن استمرار الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا عرفت أسعار الذهب عالميا اليوم الاثنين الواحد والعشرون من شهر مارس 2022. ارتفاع كبير حيث بلغ سعر الذهب عالميا 21930 دولار أمريكي للأوقية. يذكر ان سعر الذهب في  بداية تداول البورصة العالمية للذهب في اليوم الأول من العمل بعد الانتهاء من الإجازة الأسبوعية يومي السبت والأحد. عرفت استقرارا للأسعار وبلغ سعر الأوقية 1925 دولاراً أمريكي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر 21 مارس 2022 ارتفاع مفاجئ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا