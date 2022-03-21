سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر 21 مارس 2022 ارتفاع مفاجئ

عرف سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر ارتفاع مفاجئ بمقدار 40 جنيها في مختلف محلات الصاغة بعد أن عرف سعر الدولار قفزة وزيادة سعر الفائدة بمختلف البنوك المصرية، حيث عرفت تعاملات البورصة العالمية زيادة معتبرة وصلت عند مستوى 1926 دولار للأوقية، كما عرفت مختلف الأسواق المحلية للذهب في مختلف ربوع الدولة المصرية حالة من الجماد بسبب عدم استقرار أسعار الذهب عالميا في الآونة الأخيرة، ومن خلال موقع ثقفني الإخباري سنبين لكم أسعار الذهب اليوم في مصر بمختلف أنواعها إذ يعتبر أغلاها عيار 24 بسبب احتوائه على نسب عالية من مادة الذهب إذ تبلغ 99%.

سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر

علاوة على ذلك، شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر ارتفاعا بحوالي 22 جنيها. ويرجع ذلك للارتفاع المفاجئ في سعر الدولار. حيث بلغ سعر عيار 21 الأكثر مبيعا في السوق المحلية 972 جنيها. بينما استقر السعر العالمي للذهب عند 1930 دولار أمريكي الذي يعرف تغيرا من الحين إلى الآخر وجاءت أسعار الذهب اليوم على النحو التالي:

الوحدة سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر ذهب عيار 24 1063 جنيهاً مصرياً سعر ذهب عيار 22 1049 جنيهاً مصرياً كذلك ذهب عيار 21 940 جنيهاً مصرياً ذهب عيار 18 797 جنيهاً مصرياً ذهب عيار 14 620 جنيهاً مصرياً أيضا سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات 4650 جنيهاً مصرياً سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات 9300 جنيه مصري كذلك سعر سبيكة الذهب وزن 20 جراماً 18600 جنيه مصري جنيه الذهب 7470 جنيهاً مصرياً

يذكر أن العديد من رواد منصات التواصل الاجتماعي العالمية. ذكرت بأنه تم توقيف بيع وشراء المشغولات الذهبية “الذهب القديم” التي تحتوي على دمغ بالقلم على الطريقة التقليدية. كما تسعى وزارة التموين جاهدة لاستبدال الدمغة بالليزر. وذلك تماشيا مع التطورات الحديثة التي يعرفها العصر.

سعر الذهب عالميا اليوم الاثنين 21-03-2022

تجدر الإشارة إلى أن استمرار الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا عرفت أسعار الذهب عالميا اليوم الاثنين الواحد والعشرون من شهر مارس 2022. ارتفاع كبير حيث بلغ سعر الذهب عالميا 21930 دولار أمريكي للأوقية. يذكر ان سعر الذهب في بداية تداول البورصة العالمية للذهب في اليوم الأول من العمل بعد الانتهاء من الإجازة الأسبوعية يومي السبت والأحد. عرفت استقرارا للأسعار وبلغ سعر الأوقية 1925 دولاراً أمريكي.