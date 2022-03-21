مدبولى: كل الدول اتخذت قرارات تتعلق بالسياسات النقدية للتعامل مع هذا الأزمة

قال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء إنه في إطار حرص الحكومة على مصارحة الشعب المصرى بكافة ما يحدث تم عقد هذا المؤتمر لعرض عدد من الخطوات التي تمت في هذه الفترة وما سيتم للتعامل مع الأزمة العالمية غير المسبوقة التي ألقت بظلالها على مستوى العالم
وأضاف في مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء أن كافة الدول بلا استثناء اتخذت قرارات تتعلق بالسياسات النقدية للتعامل مع هذا الأزمة.
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