عاجل.. طارق عامر: قرارات البنك المركزى هدفها المحافظة على المقدرات المالية

جدة - نرمين السيد - قال طارق عامر محافظ البنك المركزى، إن البنك اتخذ قرارات مهمة اليوم فى مصر بالنسبة للسياسات النقدية وسعر الصرف وهى قرارات جيدة وقوية، مؤكدا أن ردود الفعل الدولية إيجابية بالنسبة للقرارات.





وأضاف خلال مؤتمر صحفى، اليوم الإثنين، أن القرارات هدفها المحافظة على المقدرات المالية لمصر وسيولة النقد الأجنبى لتأمين احتياجات المجتمع المصرى. وأوضح أن الحركة فى أسعار الصرف كانت عملية تصحيح، وهو ما يعكس الأوضاع الاقتصادية والنقدية فى العالم وفى مصر، مؤكدا أن التطورات فى العالم كانت صعبة ولكن بالتنسيق مع الحكومة وبتوجيهات الرئيس تم القيام بدور متميز وحاز على تقدير المراقبين الدوليين.

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