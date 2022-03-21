عاجل.. طارق عامر: إجراءات الإصلاح وفرت موارد ضخمة لمصر من استثمار أجنبى

جدة - نرمين السيد - قال طارق عامر محافظ البنك المركزى، إن الإصلاح الاقتصادى ساهم فى دعم الدولة خلال الفترة الماضية والعمل على خفض التضخم والدفع بالتنمية بشكل ضخم، فمشروعات التنمية فى مصر لم تحدث من قبل فى جميع القطاعات.





وأضاف خلال مؤتمر صحفى، اليوم الإثنين، أن إجراءات الإصلاح وفرت موارد ضخمة لمصر من استثمار أجنبى إلى البورصة المصرية إلى تحويلات المصريين التى تضاعفت بسبب الثقة والتى وصلت إلى 31 مليار بعدما كانت 14 مليار. وأوضح أن مصر أصبح لها سمعة فى الأسواق الدولية بعد قرارات الإصلاح الاقتصادى، وتم تحقيق الموارد لمعيشة المجتمع والمشروعات القومية.

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