عاجل- مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزى (بث مباشر)

جدة - نرمين السيد - وكان البنك المركزى المصرى قد قرر اليوم رفع أسعار معدلات الفائدة بشكل استثنائى بمعدل 100 نقطة أساس بما يعادل 1 فى المائة ليصل سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى الى 9,25% و10,25% و9,75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 9,75%.

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