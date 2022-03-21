جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال مؤتمر صحفى، اليوم الإثنين، أن الدولة خلال الأيام الماضية نجحت فى كبح جماح الأسعار وتحقيق وفر كبير فى السلع، كما وجهت القيادة السياسية بالتبكير بمعارض السلع استعدادا لشهر رمضان، كما تم تسعير الخبز الحر وتقديم حوافز إضافية لتوريد القمح ليكون السعر مجزى للفلاح.
وأشار إلى أن العالم لا يرى مدى زمنى لانتهاء الأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكدا أن الدولة المصرية أعادت صياغة سياسيتها النقدية والمالية للتعامل مع السيناريو المتشائم لو طالت الأزمة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدبولى: جميع السلع موجودة فى الأسواق والرئيس وجه بتوفير مخزون استراتيجى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.