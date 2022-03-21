سفير الفلبين يشيد بالتجربة المصرية الرائدة فى التغطية الصحية الشاملة

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن زيارة السفير عز الدين تاجو، سفير جمهورية الفلبين لدى جمهورية مصر العربية، المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، ثالث محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.





وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى زيارة سفير الفلبين، مجمع الإسماعيلية الطبى ومركز 30 يونيو الدولى لأمراض الكلى والمسالك بالإسماعيلية، وتفقد الأقسام المختلفة بهما، كما اطلع على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى بالأقسام الداخلية وأقسام الغسيل الكلوى، وكذلك الميكنة والتحول الرقمى للخدمات، بما ييسر حصول المواطنين على الخدمات الصحية بكل سهولة ويسر.

وثمن الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، زيارة السفير الفلبينى اليوم لمنشآت هيئة الرعاية الصحية، وإطلاعه على على التجربة المصرية الناجحة فى التغطية الصحية الشاملة على أرض الواقع، وإدارة هيئة الرعاية الصحية المنشآت الصحية باحترافية وجدارة إكلينيكية.

وأكد السبكى، أن الدولة تخطو خطوات ثابتة وناجحة نحو الأمام فى تقدم الرعاية الصحية ومنافستها للمراكز الطبية العالمية، لافتا إلى حرص الهيئة على تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية فى مصر وبجودة عالمية، ما يسهم فى تحقيق استراتيجيتها الرامية بوضع مصر بمقدمة خريطة السياحة العلاجية العالمية وترسيخ مكانتها عالميا.

ومن جانبه، أشاد السفير عز الدين تاجو، بمستوى الخدمة الطبية المقدمة بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بالإسماعيلية، والتجربة المصرية الرائدة فى التغطية الصحية الشاملة للمواطنين، كما أشاد بمستوى الخدمات الفندقية بالمنشآت، وتحقيق التفوق على المستويين الإكلينيكى والخدمى، مشيرا إلى أن ذلك يؤهلها لأن تكون مقصدا للسياحة العلاجية بمصر، ومؤكدا أنها ستكون أحد أهم الأماكن التى ستتلقى الجالية الفلبينية فى مصر الخدمة الطبية المتميزة داخلها.

وأعرب تاجو، عن سعادته لما رآه من مستوى خدمات طبية متميزة بمجمع الإسماعيلية الطبى، ومركز 30 يونيو الدولى لأمراض الكلى والمسالك، التابعين للهيئة بالإسماعيلية، والأداء المتميز للفريق الطبى والإدارى والفنى بها، مشيدا بالتأثير الإيجابى للهيئة العامة للرعاية الصحية على سرعة تطور الرعاية الصحية بمصر.

وكان فى استقبال السفير الفلبينى لدى القاهرة، الدكتور أحمد البرعى، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، والدكتور قطب السيد، مدير المجمع الطبى بالإسماعيلية، والمهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية.