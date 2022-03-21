السويس: ننظم الحملات الوقائية والمبادرات الصحية حفاظًا على صحة المواطنين

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الاثنين مع الدكتور إسماعيل الحفناوى وكيل وزارة الصحة، لبحث الاستعداد لبدء الحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال والتى تبدأ السبت المقبل وتنتهى فى 30 مارس المقبل، بهدف رفع المناعة المجتمعية لدى جميع الأطفال من عمر يوم حتى خمس سنوات.
وأكد صقر، تضافر كل الجهود من الأحياء ومديرى المديريات والمشاركين بالحملة لإنجاح الحملة، موضحًا أهمية نجاح الحملة التى تستهدف تطعيم جميع الأطفال فى الفئات العمرية المحددة لحماية أبنائنا من خطورة الإصابة بالمرض خاصة بعد ظهور بعض الحالات فى دول مختلفة من العالم.
وأوضح أن الحملة تستهدف تطعيم حوالى 121 ألفًا و282 طفلاً من خلال مشاركة 243 فرقة على مستوى الخمس إدارات طبية على مستوى المحافظة منها 32 فرقة ثابتة، و211 فرقة متنقلة من منزل لآخر، وتم تدريب جميع الفرق للتوعية بأهمية الحملة للحفاظ على صحة أبنائنا.
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