عاجل.. مدبولى: أزمة روسيا وأوكرانيا أحدثت ارتفاعا فى الأسعار بشكل غير مسبوق

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن أزمة روسيا وأوكرانيا ألقت بظلالها على كل اقتصاديات العالم، مؤكدا أن كل دول العالم اتخذت قرارات تتعلق بالسياسات النقدية والمالية لتتوائم مع الأزمة غير المسبوقة.





وأضاف خلال مؤتمر صحفى، اليوم الإثنين، أن الدولة المصرية منذ بداية أزمة كورونا استطاعت أن تدير الملف بكفاءة وتحمل أعباء هائلة واستطاعت تحقيق نمو اقتصادى موجب، ومع انتهاء أزمة كورونا بدأت موجة من التضخم واضطراب فى سلاسل الإمداد ثم أزمة روسيا وأوكرانيا لتضيف ضغوط تضخمية على العالم، متابعا: "سمعنا أرقام تضخمية لم نسمع عنها من عشرات السنين". وأوضح أن الأزمة الروسية الأوكرانية أكبر من أزمة كورونا، لأن فى أزمة كورونا عدة دول توجهت إلى الإغلاق التام، وهو ما سمح فى توفير المواد المخصصة لبعض النفقات لتوفير فرص العمل، ولكن وطأة أزمة روسيا وأوكرانيا أحدثت ارتفاعا فى الأسعار بشكل غير مسبوق سواء فى البترول أو السلع وهو ما سبب ضغط هائل على مواردنا.

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