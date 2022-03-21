عاجل.. السيسى يؤكد التزام مصر بموقفها الثابت تجاه أمن الخليج

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الإثنين، بمدينة شرم الشيخ، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وعقدا جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدى البلدين.





وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى، رحب بولى عهد أبو ظبى فى بلده الثانى مصر، مؤكدا اعتزاز مصر بالروابط التاريخية التى تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص مصر على الاستمرار فى تعزيز التعاون الثنائى مع الإمارات فى مختلف المجالات، وتكثيف وتيرة انعقاد اللقاءات الثنائية بين كبار المسؤولين من البلدين بصورة دورية للتنسيق الحثيث والمتبادل تجاه التطورات المتلاحقة التى يشهدها العالم والمنطقة.

من جانبه، أعرب الشيخ محمد بن زايد، عن خالص تقديره لحفاوة الاستقبال من الرئيس، مشيدا بما تتسم به العلاقات المصرية الإماراتية من أخوة صادقة ووثيقة، ومؤكدا أن زيارته الحالية لمصر تأتى استمرارا لمسيرة العلاقات التاريخية والمتميزة التى تربط البلدين حكومة وشعبا وما يجمعهما من مصير ومستقبل واحد، ودعما لأواصر التعاون الثنائى على جميع الأصعدة.

كما أشاد ولى عهد أبو ظبى، فى هذا الإطار بدور مصر المحورى والراسخ كركيزة أساسية للأمن والاستقرار فى المنطقة، وجهودها المقدرة لتعزيز العمل العربى المشترك على جميع المستويات، مثمناً التطور الكبير والنوعى الذى شهدته العلاقات المصرية الإماراتية فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية وغيرها، ومؤكدا الحرص المشترك للمضى قدماً نحو مزيد من تعميق وتطوير تلك العلاقات.

وذكر المتحدث الرسمى، أن اللقاء شهد التباحث حول أطر وآفاق التعاون المشترك بين مصر والإمارات، وتم الإعراب عن الارتياح لمستوى التعاون والتنسيق القائم بين الدولتين، مع تأكيد أهمية دعمه وتعزيزه لصالح البلدين والشعبين الشقيقين، خصوصًا فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية، بالاستغلال الأمثل لجميع الفرص المتاحة لتعزيز التكامل بينهما.

كما تناولت المباحثات عددا من أبرز الملفات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث عكست المناقشات تفاهما متبادلا بين الجانبين إزاء سبل التعامل مع تلك الملفات.

وتم التوافق فى هذا السياق على تعظيم التعاون والتنسيق المصرى الإماراتى لتطوير منظومة العمل العربى المشترك، بما يساعد على حماية الأمن القومى العربى وتعزيز القدرات العربية على التصدى للتحديات التى تواجه المنطقة والتهديدات المتزايدة للأمن الإقليمى.

وشدد الرئيس السيسى، فى هذا الإطار على التزام مصر بموقفها الثابت تجاه أمن الخليج ورفض أية ممارسات تسعى إلى زعزعة استقراره.