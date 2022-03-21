/687252/فيريرا-يفكر-في-الإعتماد-على-أحمد-فتوح-بوسط-الملعب

يفكر جيسفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك، في الإعتماد على أحمد فتوح كلاعب ثالث في وسط الملعب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء ذلك التفكير لقلة عدد اللاعبين الوسط بالفريق، ولأن المدرب البرتغالي يعتمد على طريقة لعب 4/3/3، لذلك سيكون أحمد فتوح لاعب وسط ثالث في الفريق بجهة اليسار.

ومع تألق محمد عبد الشافي وعبد الله جمعة في التدريبات جاء تفكير فيريرا بالإعتماد على أحدهم في مركز في مركز الظهير الأيسر، ليتم ترحيل أحمد فتوح ليصبح لاعب ثالث بوسط الملعب، في ظل طريقة لعب فيريرا بالإستعانة بثلاثي وسط.

وأجتمع فيريرا مع محمد عبد الشافي وعبد الله جمعة، وأثنى على مستواهم في التدريبات، مطالباً منهم التركيز خلال الفترة القادمة مع بعض العليمات الذي قدمها لهم لتنفيذها خلل الفترة القادمة.

وعاد الزمالك إلى التدريبات اليوم، بعد الأجازة التي حصلوا عليها أمس، لرجوعهم من أنجولا بعد مواجهة بترو أتليتكو، ضمن لقائات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

تقسيمة قوية في مران الزمالك

وقام فيريرا بعمل تقسيمة قوية بين اللاعبين، تألق خلالها محمد عبد الشافي وأحرز هدف رائع برجلة اليمنى، كما زهر عبد الله جمعة وعبد الرزاق سيسيه بشكل جيد خلال التقسيمة، ليشيد المدرب البرتغالي بهم.

وقام فيريرا بإيقاف التقسيمة اكثر من مرة لشرح بعض الجمل الفنية التي يرد تطبيقها، وتصحيح بعض الأخطاء التي وقع لاعبي الزمالك فيها.

كما حفظ المدرب البرتغالي بعض التكتيكات والجمل الفنية الذي يريد من اللاعبين تنفيذها خلال الفترة المقبلة، وتولى أسامة نبيه وروي أجواش مهمة تصحيح الأخطاء بتكليف من فيريرا الذي أهتم بتلك المهام.

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